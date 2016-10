Megastar Charli XCX: Das neue Album kommt bald

Freitag, 28. Oktober 2016, 17:57 Uhr

Charli XCX bringt im Mai ein neues Album raus. Die 24-Jährige hat ihre neue Single ‚After the Afterparty‚ heute veröffentlicht und hat nebenbei verraten, dass das lang ersehnte dritte Studioalbum im Mai erscheinen wird.

Das verriet Charli ‚BANG Showbiz‘ auf der ‚KISS Haunted House Party‘ im Londoner Club ‚The SSE Wembley Arena‘ am Donnerstag (27. Oktober): „Meine Lieder sind alle Clubparty-Songs. Das ist mein Stil.“ Zuletzt hatte die Pop-Schönheit auch Songs für Rita Oras neues Album geschrieben. „Ich liebe Rita. Wir haben ein paar Mal im Studio zusammengearbeitet. Sie ist großartig und eine tolle Person. Ich verbringe gerne Zeit mit ihr.“

Für ihr eigenes Album hat sie sich wieder ihre Langzeit-Partner ‚SOPHIE‘ und ‚Stargate‘ ins Boot geholt. Die ‚Doing It‘-Sängerin erklärt: „Ich habe sie alle zusammengetrommelt, weil ich verschiedene Styles mixen wollte, um eine progressive Pop-Musik-Platte zu bekommen. Ich denke, es ist wichtig, von Zeit zu Zeit an den Dingen zu rütteln und meine Partner inspirieren mich unglaublich.“

Auch mit Leuten von ‚PC Music‘ hat sie zusammengearbeitet, was ebenfalls sehr inspirierend gewesen sei: „Wir sie über Musik denken, wie sie Musik kreieren: Das ist so cool, und ein hohes Niveau. Ich sage noch nicht zu viel, weil ich will, dass die Musik für sich selbst spricht. Und das wird sie!“

Zuletzt hatte die 24-Jährige im Februar ihre experimentelle, von SOPHIE produzierte EP „Vroom Vroom“ veröffentlicht, die zugleich den Launch ihres eigenen Plattenlabels Vroom Vroom Recordings markierte. Außerdem profilierte sich die vielseitig talentierte Künstlerin als Moderatorin ihrer eigenen Radioshow „The Candy Shop“ bei Beats 1.

Das letzte Studioalbum „Sucker“ von Charli XCX erschien 2015 und wurde u.a. vom Rolling Stone in die Liste der „Top-Alben 2015“ aufgenommen.

Fotos: Warner Music