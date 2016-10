Sarah Lombardi: Hier spricht ihre angebliche Affäre

Freitag, 28. Oktober 2016, 11:24 Uhr

Sarah Lombardis angebliche Affäre hat sich auf Facebook geäußert. Michal T. soll seit mehreren Jahren eine Liebelei mit der verheirateten Sängerin haben, seit Tagen spricht das Netz über die kaputte Ehe und vor allem Sarah kommt dabei nicht gut weg.

Das nahm der 25-jährige Michal T. nun zum Anlass, ein eigenes Statement zu veröffentlichen und so schrieb er: „Ich finde es sehr Traurig wie sarah überall zerrissen und beleidigt wird , dabei kennt niemand die Wahrheit ! Sie war meine erste große Liebe und ich hab ihr versprochen immer für sie da zu sein und wollte immer dass sie glücklich ist. Aber das war sie nicht mehr … schon lange nicht mehr und dass wusste jeder im näheren Umfeld . Wenn ihr hingesehen hättet, hättet ihr sehen müssen was ich gesehen hab. Ich habe mir immer Geschworen eines Tages werde ich für Sie da sein! Niemand hat das Recht zu urteilen . Niemand! Sie ist die beste Mutter die ich mir für ein Kind vorstellen kann ihr Sohn ist alles für sie und sie hat sehr lange um sein leben gekämpft. Um ihn zu schützen würde sie alles weiter einstecken ohne auch nur ein Wort! Ein Mensch der liebe braucht, den sollte man niemals für das was er tut verurteilen. Denn nichts passiert ohne Grund und keiner weiß wie alles wirklich war.“





Weiter schreibt er: „Ich habe keine Familie zerstört!!! Das war nicht ich! Jeder denkt immer dass was ihm gezeigt wird ist auch so .., aber genau das ist es eben nicht. Assozial und ekelhaft wie hier Leute auf eine Frau los gehen , die wehrlos ausgesetzt wird mit ihrem Kind auf dem Arm! Schämt euch, alle! Und auch die die so tuen als seien sie jetzt die Helden der Nation. Ich glaube an Gott und ich glaube dass jeder dafür zahlt jeder der sich am Leid anderer bereichert und erfreut!“ (Alle Fehler im Original). Auch Pietro nahm seine Frau zuletzt trotz allem in Schutz.

