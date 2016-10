Zum Fürchten: Katy Perry als Hillary Clinton

Samstag, 29. Oktober 2016, 19:41 Uhr

Halloween naht mit Riesenschritten und in Nordamerika drehen traditionell alle durch – einschließlich mancher Prominenter, die ebenfalls Parties zuhauf geben – für ihre Lieben und Kollegen.

Nun versucht Popstar Katy Perry (31) mit einer besonders aufwändigen Verkleidung Model Heidi Klum den Rang abzulaufen, die ja seit Jahren mit besonders irrwitzigen Kostümierungen die Schlagzeilen aus Übersee bestimmte.

Die 32-jährige Sängerin hat sich in diesem Jahr for eine besonders gruselige Variante entschieden: Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit einem roten Hosenanzug und einer blonde Perücke, sowie fast perfekter partiellen Latexmaske.

Keine Sorge: Perry gilt als ausgemachte Unterstützerin für Clinton, die am 8. November gerne als erste Frau in der US-Geschichte als Präsidentin gewählt werden will. Ein Kumpel begleitete Katy Perry als Ehemann Bill Clinton. Dazu engagierte die Sängerin noch zwei Bodyguards.

Ihr Lover Orlando Bloom kam als Donald-Trump-Witzfigur zur alljährlichen Halloween-Party von Hollywoodstar Kate Hudson. Auf Snapchat und Instagram präsentierte die Sängerin die Momente ihrer Verwandlung.

Fotos: Instagram/Snapchat