Sarah Lombardi: Ihrer Mutter Sonja reicht's!

Sonntag, 30. Oktober 2016, 16:50 Uhr

Sarah Lombardis Mutter liefert sich einen heftigen Streit mit Online-Hatern. Am Samstag (29. Oktober) postete die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi ein Musik-Video auf Facebook, in dem sie Leonard Cohens Hit ‚Hallelujah‘ singt.

Kaum ein Fan gab jedoch einen musikalischen Kommentar zu ihren Gesangsqualitäten ab. Stattdessen überschlugen sich die Kommentare mit fiesen Anschuldigungen gegen die 24-Jährige aufgrund ihres angeblichen Ehebruchs (wir berichteten). Ein noch relativ freundlicher Beitrag liest sich folgendermaßen: “Ohne Pietro wärst du nicht da, wo du bist, denn er hat dich mitgezogen, anstatt nur an sich zu denken, so wie du. Wirklich armselig, dann noch hier ein Halleluja zu singen. *kotz*”.

Weiter heißt es an anderer Stelle: “Sie ist echt eine hübsche Frau, aber der Charakter ist so was von hässlich…es sagt keiner was, wenn man sich in einen anderen verliebt und trennt…aber das so hinterhältig zu machen und Pietro als Dummkopf der Nation darzustellen und so zu demütigen, dass er das von den Medien erfahren muss…ist das letzte…“ Klar, dass es Sarahs Mama Sonja Strano irgendwann gereicht hat. Welcher Mutter würde bei einem so gewaltigen Shitstorm gegen ihre Tochter nicht der Kragen platzen?





Sie postete: „Weißt du Kleines, lies dir das hier am besten gar nicht durch. Die meisten Kommentare sind einfach sinnlos und asozial, so wie die Verfasser wahrscheinlich selbst auch“, schreibt Strano unter Sarahs Post. Auch zu einigen besonders bösen Kommentare der “Fans“ gab sie ihren Senf dazu: „Stell dir bitte jetzt mal vor, deiner Tochter würden fremde Menschen, ohne dass sie wirklich irgendwas von deiner Tochter wissen, den Tod wünschen. Ihr Kind als Bratzenkind und Bastard betiteln. Deine Tochter als Hure, Nutte… ohne dass sie einen wirklichen Grund haben!“ Der gewaltige Shitstorm trieb Strano schließlich selbst zu einer krassen Wortwahl: “Was ich hier und überall unberechtigter Weise über mein Kind lese, würde mich zur Massenmörderin werden lassen, wenn ich nicht zu blöd dafür wäre. Denn das ist Mord, was ihr hier macht. Seelischer Mord!“

Foto: Instagram