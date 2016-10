Ashley Olsen: Datet sie mal wieder einen älteren Herren?

Montag, 31. Oktober 2016, 12:49 Uhr

Ashley Olsen hat sich angeblich schon wieder einen älteren Freund geangelt. Die Modedesignerin hatte bereits Beziehungen mit einem 59-jährigen, einem 49-jährigen und einem 47-jährigen.

Und nun sieht alles ganz danach aus, als würde sie ihrem Beuteschema treu bleiben. Wie die Kolumne ‚Page Six‘ berichtete, besuchte die Schauspielerin einen Sportkurs im Fitnessstudio ‚Flywheel Flatiron‘ in New York. Dabei wurde sie jedoch nicht alleine, sondern in männlicher Begleitung gesichtet: An ihrer Seite war nämlich der Rahmenbauer Richard Sachs. Andere Anwesende waren ob der Vertrautheit zwischen den beiden äußerst verwundert. Ein Insider berichtete: „Sie saßen in der ersten Reihe des Spinning-Kurses und sind gleich nebeneinander Rad gefahren. Nach dem Kurs waren sie zärtlich zueinander, obwohl sie verschwitzt waren. Sie hat sich in eine große Jacke gehüllt und eine riesige schwarze Sonnenbrille aufgesetzt. Sie haben geknutscht und gekuschelt, als sie händchenhaltend gegangen sind.“

Der Beobachter fährt fort: „Er sah so aus, als ob er doppelt so alt wie sie sein könnte. Es ist unmöglich, dass seine Haare nicht gefärbt sind.“ Schon ein paar Tage vor dem Sportkurs war das frisch verliebte Paar bei einem romantischen Spaziergang in den Hamptons gesehen worden. Über den neuen Lover des Kinderstars ist nicht allzu viel bekannt, doch er soll sehr wohlhabend sein: „Er hat sehr viel Geld von seiner Arbeit im Finanzwesen. Er ist ein toller Typ, der viele Kunstwerke besitzt. Ich glaube, er ist Ende fünfzig. Er ist Dauergast auf Kunstpartys.“ Sachs soll sehr auf seine Privatsphäre bedacht sein und auch „ein wenig exzentrisch“ sein. Noch im Juni hatte sein Sprecher abgestritten, dass etwas zwischen dem Künstler und der 30-Jährigen laufen würde.

Foto: WENN.com