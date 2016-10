Bauer sucht Frau (4): "Größer als du denkst!"

Montag, 31. Oktober 2016, 22:13 Uhr

Heute gab es die vierte Folge der diesjährigen Staffel von ‚Bauer sucht Frau‚. Wie jeden Montag fassen wir das muntere Treiben der heißblütigen Schürzenjäger und ihrer weiblichen Gäste zusammen.

Bei Torsten (40) und Sandra (42) ist das Ende der Hofwoche gekommen.

Bei Torsten (40) und Sandra (42) ist eine Woche des Kennenlernens vorbei. Nach einer Woche harten Hofalltag, überrascht der starke Kuhbauer überrascht seine Süße mit einem Besuch im Freizeitpark. Den Tag lassen die verliebten dann am Meer mit einem Picknick in einem Strandkorb ausklingen. Torsten will wissen, wie es mit den beiden weitergeht.

Sandra kommen Glücktränen: „Du machst, dass es mir gut geht. Wie sind denn deine Gefühle für mich!“ Torsten: „Größer als du denkst, größer als das Meer hier!“ Glücklich küssen sich die beiden.

Für Klaus (32) und Sabrina (27) beginnt die Hofwoche.

Für Klaus (32), dem „munteren Milchbauern“ (hoch lebe die Alliteration), und Sabrina (27) dagegen startet die Hofwoche erst. Nach einem ersten Hausrundgang, zeigt Klaus der Erzieherin seine Stofftiersammlung und seinen ersten Hasen, den er sich von seinen Eltern hat ausstopfen hat lassen. Beim Kälberfüttern stellt sich heraus, dass Sabrina nicht völlig in der Hofarbeit aufgeht: „Das ist ganz schön viel Arbeit hier. Ich weiß nicht, ob ich mir das in naher Zukunft so zutrauen kann!“ Auch ihre Vorstellungen von einer Beziehung lasen sich nicht vereinbaren. Sabrina wünscht sich eigene Freiräume: „Bei zu viel Nähe fühle ich mich eingeengt!“ Klaus sieht das ganz anders: „Ich möchte mit seiner Partnerin am liebsten alles teilen.“ Es liegt auf der Hand, die beiden passen nicht zusammen.

Gerhard (76), der rüstige Sachse, hatte seine Auserwählte Nicole (52) zum Kartoffelacker entführt

Gerhard (76), der rüstige Sachse, entführt seine Auserwählte Nicole zum Kartoffelacker. Das Unkraut muss raus. Die 52-jährige Hundetrainerin stellt sich mit Interesse, Spaß und Ausdauer dieser neuen Aufgabe und lässt sich genau erklären, wie es geht. Gerhard ist überrascht: „Ich dachte sie hält nicht lange durch, aber die Nicole ist wirklich für landwirtschaftliche Arbeiten gut zu gebrauchen!“ Den Tag lassen die beiden beim gemeinsamen Liedchen singen ausklingen….

Bürokauffrau Anja (47) und Berthold (47) versorgen die Esel

Sinneswandel bei Berthold (47). Der 47-Jährige überrascht Bürokauffrau Anja endlich mit einem Frühstück. Die 49-Jährige nutzt die Gelegenheit für ein offenes Gespräch und will wissen, was Berthold von einer Partnerin erwartet. Berthold hat ganz klare Vorstellungen: „Von einer Frau erwarte ich, dass sie mich nimmt wie ich bin und mich unterstützt bei meiner Arbeit!“ Auch Anja erklärt ihre Wünsche: „Er muss ehrlich sein und ein bisschen Zweisamkeit mit Knuddeln wäre nicht verkehrt. Das kriegen wie hin, oder?“ Berthold stimmt zu. Anja: „Berthold ist wie er ist und ich glaube, tief im Innern ist er ein ganz lieber Kerl! Ich wünsche mir, dass da mehr draus wird, bin mir aber nicht sicher, ob von ihm da auch was kommt.“

Bernd-Udo (41) muss mit der Pfälzer Blasmusik auf einem Sommerfest spielen und freut sich, dass Cornelia ihn begleitet.

Bernd-Udo (41) muss mit der Pfälzer Blasmusik auf einem Sommerfest spielen und freut sich, dass Cornelia (50) ihn begleitet. Glücklich stellt er seinen Freunden seine Herzensdame vor. Am nächsten Tag geht es gemeinsam mit Bruder Berthold und Anja auf die Weide, denn die Schafe müssen markiert werden. Die Brüder sind zufrieden. Bernd-Udo: „Die Damen als Amateurschäferinnen haben das sehr gut gemacht!“

Eine Pause während eines gemeinsamen Ausrittes nutzt Daniel (25) für ein Liebens-Geständnis. Auch bei Lina (21) hat es bereits gefunkt

Kühestriegeln steht bei Daniel (25) und Lina (21) auf dem Programm. Die Servicekraft packt mit an und entfernt gründlich jeden Dreck. Daniel: „Ich bin echt happy, dass Lina so einen engen Bezug zu der Kuh aufgebaut hat, weil sie einfach auch meine Lieblingskuh ist. Die Kuh und dann meine tolle Frau dabei. Ich war in diesem Moment einfach nur glücklich!“ Eine Pause nutzt Daniel schließlich für ein Geständnis: „Ich würde sagen, du würdest schon echt gut auf unseren Hof passen. In deiner Nähe kribbelt es bei mir schon gewaltig.“ Auch Lina ist verknallt: „Ich finde es wunderschön Zeit mit dir zu verbringen. Bei mir hat es schon ein bisschen gefunkt!“.





