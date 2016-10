Best Dress of the Day (407): Gold & Silber mit Leona Lewis und Dennis Jauch

Montag, 31. Oktober 2016, 22:20 Uhr

Nicht nur Topmodel Heidi Klum weiß, wie man an Halloween mit einem extravaganten Kostüm alle Blicke auf sich zieht. Auch Sängerin Leona Lewis konnte sich mit ihrem Outfit am Samstagabend bei einer Halloween-Party in Los Angeles sehen lassen.

Die 31-Jährige erschien in einem komplett goldenen Styling. Mit ihrem eleganten Korsagen-Kleid war sie der Hingucker des Abends. Das bodenlange Dress glitzerte von oben bis unten und überzeugte mit einem geraden Schnitt, Beinschlitz und tiefem Dekolleté. Auch ihre Haut sprühte Lewis komplett mit goldener Farbe und schimmerndem Glitzer ein.

Mit dem passenden Haarschmuck und schicken Plateau-High-Heels wirkte die „Bleeding Love“-Interpretin wie eine glamouröse Statue. Begleitet wurde Leona von ihrem Freund Dennis Jauch, dem deutschen Choreographen, der mit seinem silbernen Body-Painting mit der Sängerin um die Wette glitzerte. Eine wirklich gelungene Kostüm-Inspiration für einen gruseligen und dennoch stylishen Auftritt an Halloween. Wir sind begeistert! (HA)

