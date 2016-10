Best Dresses of the Day (406): Gwyneth Paltrow und Co. bei Lacma Gala

Montag, 31. Oktober 2016, 18:08 Uhr

Am Samstagabend lud das Museum of Art in Los Angeles zu einer glamourösen Gala zum Thema Kunst und Film ein. Bei dem exklusiven Event ließen die prominenten Gäste nicht lange auf sich warten und die Damen des Abends zeigten sich in traumhaften Roben von Gucci auf dem khakifarbenen Teppich.

Rosie Huntington-Whiteley in Gucci

Topmodel Rosie Huntington-Whiteley zog mit ihrem luxuriösen Look alle Blicke auf sich. Die 29-Jährige trug ein edles, rosafarbenes Satin-Kleid mit glamouröser Schleppe und trendy Volant-Rock. Die schicke Kreation bestach mit einem gewagten Dekolleté und Tiger-Print im Bereich der Taille. Ein sehr extravagantes Outfit, welches Rosie mit Klasse, Stilsicherheit und femininer Eleganz präsentierte.

Dazu kombinierte die hübsche Blondine die passende Clutch und entschied sich für beigefarbene Ohrhänger und einen dunkelroten Lippenstift.

Gwyneth Paltrow in Gucci

Auch Schauspielerin Gwyneth Paltrow konnte mit ihrem ausgefallenen Dress punkten. Die 44-Jährige erschien im kleinen Schwarzen, welches mit kurzem Rock und figurbetontem Schnitt ihre langen Beine perfekt zur Schau stellte. Die kunstvollen Ärmel, bestehend aus Rüschen und die Pailletten am Oberteil des Kleides verliehen dem Look das gewisse „Etwas“.

Für den Glitzereffekt sorgte die „Mortdecai“-Darstellerin mit goldenen High Heels und setzte außerdem auf Smokey-Eyes und einen glatten Haarstyle. (HA)

Fotos: FayesVision/WENN.com