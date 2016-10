Dschungelcamp: Ist das hier das endgültige Aus?

Montag, 31. Oktober 2016, 13:57 Uhr

Ist „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ in Australien am Ende? Der Dschungelcamp-Besitzer Craig Parker hat keinen Bock mehr auf die Sendung. Seit 2003 stellt der Australier seinen Grund und Boden im Dungay Creek (Queensland, Australien) für die Reality-TV-Sendung zur Verfügung.

Die Sendung läuft in Deutschland bei ‚RTL‘ und auf dem britischen TV-Sender ‚ITV‘ unter dem Namen ‚I’m a Celebrity … Get me out of here‘. Laut der Zeitung ‚The Sun‘, will Craig den Vertrag, der 2017 ausläuft, nicht verlängern. „Die Beziehung zwischen Craig und den Chefs des Senders ist sehr schlecht“, verrät ein Insider. „Er fand es immer frustrierend, die Show auf seinem Land zu beherbergen, aber in der Vergangenheit war es ihm angesichts des vielen Geldes, das er dafür bekam, wert.“ Der Insider weiß auch: „Dieses Jahr ist es anders. Es gab viele kleine Streitereien, bei denen er das Gefühl hatte, dass seine Meinung komplett ignoriert wird.“

Craig Parker sei es leid, Kandidaten und Crew auf seinem Grundstück zu haben und er lasse derzeit nicht mit sich reden. Im offiziellen Statement der britischen Produktionsfirma ‚ITV‘ heißt es jedoch: „Wir haben eine gute Beziehung zu dem Grundbesitzer und drehen an dem Ort zurzeit die 15. Staffel.“ Trotzdem schauen sich die Sender angeblich nach einer Alternativ-Lösung um.

Ein Dschungelcamp in Sydney sei zwar möglich, aber zu teuer. Erschwinglichere Orte in Südafrika kommen aber wegen der Zeitverschiebung nicht infrage, da die Formate auch Live-Schaltungen enthalten. Die 15. Staffel wird in England im November und in Deutschland im Januar ausgestrahlt. Dschungelfans können nur hoffen, dass es nicht die letzte war.

UPDATE: Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher von RTL gegenüber dieser Seite: „Wir werden im Januar 2017 die 11. Staffel an der bewährten Location im australischen Regenwald produzieren. Ob es in den kommenden Jahren ein neues Camp an einem neuen Ort geben wird, können wir heute nicht mit Sicherheit sagen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die anstehende Staffel und sehen danach weiter.“

Foto: ITV/WENN.com