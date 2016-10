Ed Sheeran wird der neue Elvis. Sagt der hier

Montag, 31. Oktober 2016, 8:59 Uhr

Ed Sheeran tritt in Elvis Fußstapfen. Der 25-jährige Sänger ist genauso ein Ausnahmetalent wie der Legendäre King of Rock and Roll. Das denkt zumindest dessen ehemaliger Produzent Nick Patrick.

“Wenn man an Künstler in 50 Jahren denkt, wessen Ansehen reicht dann wirklich noch weiter und spricht zukünftige Musikhörer an? Ich glaube, das ist jemand wie Ed Sheeran, der ein großartiger Songschreiber ist“, sagte der Producer im Interview mit ‘BANG Showbiz‘. “Gary Barlow ist ein toller Songwriter, das steht außer Frage. Aber wäre ‘Take That‘ dabei? Es ist schwer zu sagen. Andere werden aufstreben und den Test der Zeit bestehen. Ich denke, es kommt auf ihre Fähigkeiten als Songschreiber an und deshalb glaube ich an Ed Sheeran. Wenn man an die Künstler denkt, die unglaubliche Veränderungen in Geschmack und Stil überlebt haben – Sir Elton John, Rod Steward – sie sind immer bei dem geblieben, was sie am besten können.“

Daneben führt Nick Patrick noch einen zweiten Erfolgsfaktor an und betonte: “Du kannst nicht hoffen, nur ein paar Platten zu verkaufen. Das ist nicht von Dauer. Du musst live auftreten können. Und die Leute, die überdauern, sind diejenigen, die ihr Können als Liveacts verbessern und eine richtige Show liefern. Die Leute wollen Livemusik sehen, sie wollen einen tollen Abend verbringen, ein großartiges Erlebnis. Man muss dem breiten Publikum etwas für ihr Geld bieten.“ Nick Patrick produzierte gemeinsam mit Elvis sein spätes Album ‘The Wonder Of You: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra‘. Es wird erwartet, dass die Platte in dieser Woche – 40 Jahre nach seinem Tod – an Nummer eins der britischen Charts steht.

Foto: WENN.com