Eddie Redmayne ist für die Zauberei geboren

Montag, 31. Oktober 2016, 18:58 Uhr

Eddie Redmaynes Großmutter wusste schon immer, dass er mal ein Zauberer werden würde. Der 34-Jährige spielt in J. K. Rowlings neuem Film ‚Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind‘ den Magizoologen Newt Scamander.

Als Kind war er von Magie besessen und seine Rolle in dem ‚Harry Potter‘-Spin-Off hat seine Familie nicht überrascht. „Es gab hier diesen tollen Laden ‚Davenports‘. Da haben die richtigen Magier ihre Zaubertricksachen gekauft. Da bekam man die Ausrüstung, wenn man jemanden in zwei Hälften sägen wollte“, verrät der Schauspieler. „Es hatte ein gewisses Potter-Feeling, etwas heruntergekommen. Als ich die Rolle für diesen Film bekam, sagte meine Großmutter nur: ‚Ich wusste immer, du würdest einen Zauberer spielen‘. Sie war ganz begeistert.“

Mehr zu Eddie Redmayne: „Ich liebe ihn“

In den letzten Jahren hat Eddie die verschiedensten Charaktere gespielt. Er gibt gegenüber ‚United Airlines‘ Rhapsody‘ aber selbst zu, dass seine Vorstellungskraft sehr gering sei: „Ich wollte für meine Nichte und meinen Neffen einmal eine Gute Nacht-Geschichte improvisieren und das ging dann so ‚und … ähm… Ende‘.“ Für seine Interaktionen mit den magischen Kreaturen auf der Leinwand habe er sich deshalb an seine echten Begegnungen mit einem Nashorn und einem Ameisenbär erinnert: „Die Tiertrainer waren unglaublich. Diese Leidenschaft für Tiere und dieses Wissen über alle möglichen Eigenheiten. Das hat echt Spaß gemacht.“

Der Star spiele gerne ausgefallene Rollen: „Ich bin eigentlich ein sehr direkter Mensch. Aber ich finde es klasse, mich in Rollen hineinzuversetzen, mit denen mich eigentlich gar nichts verbindet. Als Schauspieler hast du die Freiheit, einen Weg in all diese Charaktere zu finden.“

Foto: Warner Bros.