Gigi Hadid: Dieser Mann bringt den Glanz in ihr Leben

Gigi Hadid gratuliert Mario Testino mit einer herzzerei?enden Nachricht. Unter einem Bild der beiden, das bei einem Shooting aufgenommen wurde, schreibt huldigte sie dem Meister auf Instagram.

„Alles Gute dem wahren Licht in meinem Leben @mariotestino. Es wird für immer eine Ehre sein, vor deiner Kamera zu stehen.[…] Am allermeisten freut es mich, dich meinen Freund nennen zu können. Danke für all den Spa? und die Abenteuer […] Alles Liebe!“ Scheinbar hat sich Testino auch in die Herzen anderer Models geknipst. Er erhielt nämlich nicht nur Glückwünsche von Gigi. Auch Naomi Campbell und Karlie Kloss zeigen dem 62-Jährigen in ihren Posts, dass er jemamd ganz Besonderes ist. Karlie postete ebenfalls ein Foto von sich und dem Star-Fotografen und bringt einen Toast auf viele weitere Jahre aus. Sie betont, wie glücklich sie sei, in ihm einen solch liebenswerten Freund gefunden zu haben.

Ein von Gigi Hadid (@gigihadid) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 9:59 Uhr

Campbell, die nun schon auf über 30 Jahre an der Spitze der Model-Industrie steht, gratuliert ebenfalls auf eine ergreifende Art und Weise: „Alles Gute, mein Lieber Mario. 30 Jahre voller wunderbarer Freundschaft – und es wird immer besser: Ich wünsche dir das beste Jahr aller Zeiten und dass du all das machst, was du schon immer einmal machen wolltest. Du bist von Engeln umgeben, genie?e diesen wunderbaren Tag.“ Der Fotograf scheint in seinem Beruf mehr als nur das zu sehen – man kann ihm nur wünschen, dass das so bleibt und dass er in den kommenden Jahren genauso wundervolle Freunde an seiner Seite wei?.

