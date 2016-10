Jared Leto mit mehr Zeit im Extented Cut von "Suicide Squad"

Montag, 31. Oktober 2016, 11:30 Uhr

Jared Leto darf auf mehr Spielzeit hoffen. Der Schauspieler verkörperte in ‘Suicide Squad‘ die Rolle des Comic-Bösewichts Joker. Viele Fans zeigten sich jedoch enttäuscht, dass er im Film nur wenige Minuten zu sehen war.

Nun lässt der Trailer zur erweiterten Fassung des Films darauf hoffen, dass der Superbösewicht eine zentralere Rolle bekommt. Nach dem enttäuschenden Erfolg an den Kinokassen hoffen die Macher bei ‘Warner Bros.‘ nun, dass der Extended Cut damit erfolgreicher wird. Dies hatte Mitte des Jahres bereits mit dem neuen Trailer für ‘Batman V Superman: Dawn of Justice‘ gut funktioniert. Jared Leto selbst bestätigte bisher jedoch nicht, dass er in der neuen Fassung häufiger auf dem Bildschirm zu sehen sein wird.

Zuvor hatte sich der Schauspieler beschwert, dass seine Figur nur so wenig Spielzeit bekam und dass es noch jede Menge unveröffentlichte Szenen gebe. “Wir haben eine Menge gelöschte Szenen. Es gibt auf jeden Fall Material für mehr als zehn Minuten“, betonte der Amerikaner. “Ich verstehe, dass es [‘Suicide Squad‘] so etwas wie die Einführung des Jokers ist. Es ist mehr eine unterstützende Rolle, als es sein müsste, wenn sie alles benutzt hätten. Aber es gibt eine Methode hinter der Verrücktheit [der Filmemacher].“ Nach dem ursprünglichen Kinostart im August soll die erweiterte Fassung nun am 28. November als DVD veröffentlicht werden. Die Blu-ray Version kommt wenige Tage später am 5. Dezember heraus.

