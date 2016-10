Kino-Charts: "Inferno" mit Tom Hanks scheitert in den USA

Montag, 31. Oktober 2016, 16:10 Uhr

Unmittelbar vor dem Gruselfest Halloween hatte Ron Howards und Tom Hanks‘ Neueinsteiger ‚Inferno‘ keine Chance. Der Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts vom Wochenende ging an Tyler Perrys Horror-Komödie ‚Boo! A Madea Halloween‘, berichtete der US-Branchendienst ‚Box Office Mojo‘.

‚Inferno‘, das jüngste Sequel der Dan-Brown-Bestsellerverfilmungen, startete in mehr als 3500 Kinos in den USA und Kanada, musste sich aber mit mageren Einnahmen von 15 Millionen US-Dollar (13,6 Millionen Euro) zufrieden geben. Dagegen brachte es Perrys ‚Boo!‘ in seiner zweiten Woche und weit weniger Filmtheatern auf 16,7 Millionen Dollar. Einen deutschen Starttermin für den Horrorklamauk gibt es noch nicht.

Der ‚Hollywood Reporter‘ zählte gleich mehrere Gründe für Howards und Hanks‘ Schlappe mit ‚Inferno‘ auf, darunter den amerikanischen Wahlkampf und den wachsenden Verdruss des US-Publikums mit Sequels. Auch bei den meisten US-Kritikern fiel ‚Inferno‘ durch. Es sei eine „sinnlose und frenetische Jagd“ quer durch Europa, hieß es beispielsweise.

Der Actionfilm ‚Jack Reacher: Kein Weg zurück‚ mit Tom Cruise rutschte auf Platz drei der nordamerikanischen Charts, gefolgt von dem Thriller ‚The Accountant‘ mit Ben Affleck in der Rolle eines kriminellen Buchhalters. Der Horrorstreifen ‚Ouija – Ursprung des Bösen‚ um ein Brettspiel als Tor zur Geisterwelt beschließt die Top Five.

Und wie schaut es hierzulande aus? Die Marvel-Comic-Verfilmung ‚Doctor Strange‚ hat gleich am ersten Wochenende Platz eins in den deutschen Kinocharts erobert. Mehr als 360 000 Zuschauer sahen zwischen Donnerstag und Sonntag den Film mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle, wie Media Control am Montag berichtete.

Der Animationsfilm ‚Findet Dorie‚ rutschte dagegen auf Rang vier ab – die Abenteuer der vergesslichen Zeichentrick-Dame wollten in Spielwoche fünf nur noch gut 160 000 Besucher sehen. Besser lief es für ‚Bridget Jones‘ Baby‚. Die Komödie mit René Zellweger stieg mit mehr als 200 000 Kinogästen von Rang drei auf zwei und tauschte den Platz mit dem Thriller ‚Inferno‘ mit Tom Hanks (knapp 190 000 Besucher). Das Animations-Abenteur ‚Trolls‘ verlor ebenfalls einen Platz: Rund 142 000 Zuschauer reichten nur zu Platz fünf.

Foto: SonyPictures