Michael Bublé: "Meine Stimme wurde dadurch zu Brei"

Montag, 31. Oktober 2016, 8:39 Uhr

Michael Bublé setzte seine Karriere aufs Spiel. Der 41-jährige Sänger (‚Haven’t Met You Yet‘) hat die Zeiten des Trinkens und wilder Partys hinter sich gelassen. Wie er verriet, wurden dadurch seine Stimmbandprobleme hervorgerufen und er musste sich einer Operation unterziehen.

Im Interview mit ‚Sunday Night‘ sagte er: „Ich habe mit allem aufgehört. Und wisst ihr, was passiert ist? Meine Stimme wurde dadurch zu Brei“, erklärte der Songwriter. „Der Doktor sagte mir ‚Das ist schwer für deine Stimme. Dein Körper hat sich an eine bestimmte Lebensweise gewöhnt‘. Er erklärte jedoch auch ‚Die gute Nachricht ist, dass du jetzt viel länger leben wirst und deine Stimme wird viel stärker sein als je zuvor‘.“

Mehr: Michael Bublé über die Kollabos mit Meghan Trainor und Harry Styles

Als Vater von zwei Söhnen wollte der Kanadier mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sie an die erste Stelle setzen. „Ich sagte mir selbst, dass ich präsenter sein will. Ich möchte nicht ständig verkatert sein. Also werde ich einfach eine radikale Entziehungskur machen und nüchtern werden. Und das habe ich gemacht“, verriet Michael Bublé weiter. „Zum ersten Mal in meiner Karriere hatte ich wirklich die Kontrolle.“ Michael Bublés Album ‚Nobody But Me‘ ist aktuell im Handel erhältlich. Die Tourdaten sind bisher jedoch nicht bekannt.

Foto: WENN.com