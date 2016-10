Neue Castingshow mit Conchita, Álvaro Soler und Angelo Kelly

Montag, 31. Oktober 2016, 9:32 Uhr

Sie sind Schauspieler, Moderatoren, Profiköche oder Spitzensportler – kurzum: Promis. Nur eines wussten wir bisher nicht über sie: Jeder von ihnen kann richtig gut singen! In der neuen RTL-Show ‚It Take 2‘ treten neun Prominente an, um der Welt zu zeigen, dass sie auch musikalisch überzeugen können.

Und dabei sind sie nicht allein: Drei Profisänger unterstützen sie auf ihrem Weg in den Gesangshimmel und kitzeln heraus, was die prominenten Stimmbänder so hergeben. In der ersten Folge wählen die Profisänger ihre Stimmtalente aus. Dafür tritt jeder Gesangs-Amateur zum ersten Mal auf großer Bühne auf und die drei Mentoren wählen je drei Sänger in ihr Team. Das Besondere bei der Auswahl: Die Profis haben keine Ahnung, wer antritt. Sie können die Prominenten während des Auftritts auch nicht sehen, sondern ausschließlich hören. Welches berühmte Gesicht steckt hinter welcher Stimme?

In den anschließenden Shows treten die Prominenten sowohl in Duetten mit ihren Profilehrern als auch mit Soloauftritten jeweils vor Studiopublikum auf. Die dreiköpfige Jury aus der ESC-Gewinnerin Conchita Wurst, dem spanisch-deutschen Popsänger Álvaro Soler und dem irischen-amerikanischen Sänger, Musiker und Komponisten Angelo Kelly bewertet die Performance und vergibt Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht.

Die oberen Plätze sind jeweils sicher in der nächsten Show dabei, die unteren befinden sich in der „Gefahrenzone“. Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per Voting. Im großen Finale entscheidet sich schließlich, wer die gesangliche Neuentdeckung Deutschlands ist und den Promi-Gesangswettbewerb mit Ruhm, Ehre und einem Pokal im Gepäck als Sieger verlässt. Daniel Hartwich und Julia Krüger führen durch die neue RTL Musikshow.

In den Niederlanden startete ‚It Take 2‘ Mitte März dieses Jahres sehr erfolgreich und geht aktuell in die zweite Staffel.

Produziert wird die Show im November 2016 von Talpa Germany (The Voice, Sing meinen Song) in Köln. Die Ausstrahlung der fünfteiligen Showreihe ist für 2017 geplant.

Foto: Ralf Succo/WENN.com