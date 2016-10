Pietro Lombardi: Das virtuelle Aus mit der Ex

Montag, 31. Oktober 2016, 10:57 Uhr

Pietro Lombardi kündigt Sarah die Freundschaft. Der 24-jährige Sänger und seine Noch-Ehefrau haben sich nach turbulenten Wochen offiziell getrennt. Das können die Fans nun auch auf ihren Social Media-Kanälen sehen.

Pietro Lombardi kündigte Sarah auf ‚Facebook‘ und ‚Instagram‘ die Freundschaft und folgt ihr nicht mehr. Das bestätigt den Anschein, dass er besser mit der Trennung klarkommt, als die schöne Brünette. Bereits am Freitag (28. Oktober) veröffentlichte Pietro auf ‚Facebook‘ ein Video, auf dem er gut gelaunt mit einem Freund durch Karlsruhe zieht und rumblödelt. Mit den Worten „Mir geht es gut!“ beruhigte er besorgte Fans, die sich nach seinem Zustand erkundigt hatten. Nur einen Tag später richtete sich Pietro einen ‚Snapchat‘-Account ein und filmte sich beim fröhlichen Singen im Auto. Sarah Lombardi hingegen muss sich nach ihrem angeblichen Fremdgehen dem Ärger der Fans stellen.





Zuletzt meldete sich Sarahs Mutter Sonja Strano zu Wort, welche die fiesen Attacken auf den Social Media-Seiten ihrer Tochter nicht mehr ertrug. „Was ich hier und überall unberechtigterweise über mein Kind lese, würde mich zur Massenmörderin werden lassen, wenn ich nicht zu blöd dafür wäre. Denn das ist Mord, was ihr hier macht. Seelischer Mord!“, erzürnte sich die erboste Mutter auf ‚Facebook‘. Unter einen von Sarahs Posts schrieb sie außerdem: „Weißt du Kleines, lies dir das hier am besten gar nicht durch. Die meisten Kommentare sind einfach sinnlos und asozial, so wie die Verfasser wahrscheinlich selbst auch.“

