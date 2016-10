Roberto Blanco in Klinik: Was war da denn los?

Montag, 31. Oktober 2016, 23:12 Uhr

Die Gesundheit von von Schunkelbarde Roberto Blanco scheint ernsthaft angeschlagen zu sein. Welches Leiden er hat, ist jedoch nicht bekannt.

Der 79-jährige Schlagerstar ist seit Sonntag zur Behandlung in einem Krankenhaus in Österreich. Das sagte der Sprecher des Kepler-Universitätsklinikums in Linz, Clemens Kukacka, heute der Deutschen Presse-Agentur.

Der Sänger und Schauspieler sei in der Abteilung für Allgemeine und Viszeralchirurgie. Blanco (auf unserem Foto mit Gattin Luzandra) werde von einem Spezialisten betreut. Der Chirurg sei „der Arzt seines Vertrauens, mit dem er bereits seit längerem auch persönlich befreundet ist“. Angaben zur Erkrankung oder zum Befinden Blancos machte das Krankenhaus nicht. In österreichischen Medien hieß es zuvor, der Sänger habe einen Schwächeanfall erlitten. Seine Frau habe ihn nach Linz begleitet.

Der in Tunesien geborene Unterhaltungskünstler war 1956 nach Deutschland gekommen, wo er im Showgeschäft zahlreiche Erfolge feierte. Zu seinen populärsten Songs gehören Hits wie ‚Ein bisschen Spaß muss sein‘, ‚Ich komm‘ zurück nach Amarillo‘ und ‚Der Puppenspieler von Mexiko‘. Blanco wirkte auch in zahlreichen Kinofilmen und vielen Fernsehshows mit. (dpa)





Foto: Ralf Succo/WENN.com