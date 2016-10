Verlosung zum Kinostart von "Girl on the Train"

Montag, 31. Oktober 2016, 17:38 Uhr

‚Girl On the Train‚ ist die Verfilmung des gleichnamigen, international gefeierten Thrillers von Paula Hawkins. Seit der Buchveröffentlichung im Januar 2015 hat sich „The Girl on the Train“ weltweit bereits sieben Millionen Mal verkauft und ist damit der am schnellsten verkaufte Roman für Erwachsene in der Geschichte.

Der internationale Bestseller landete schon in der ersten Woche auf einem Spitzenplatz in der New York Times Bestseller-Liste und hielt sich hier wochenlang. Auch in Deutschland feiert „Girl on the Train“ große Erfolge bei der Leserschaft und verkaufte sich bis heute weit über eine halbe Millionen Mal.

Im Mittelpunkt steht Rachel, gespielt von Emily Blunt. Zur Starbesetzung gehören außerdem Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Edgar Ramirez, Lisa Kudrow und Laura Prepon. Regie führte Tate Taylor (‚The Help‘, vier Oscar-Nominierungen).

klatsch-tratsch.de verlost 3 x den Roman „Girl on the Train“ und 3x eine Pink Box!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 10. November 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Girl on the Train“ und das gewünschte Format. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Du liebst Kosmetik und lässt dich gerne überraschen? Mit der Pink Box erhältst du monatlich 5 liebevoll verpackte Kosmetik-Produkte und eine Zeitschrift zum bequemen Testen nach Hause geschickt. In der hübsch verpackten Beautybox findest du fünf Kosmetikprodukte – von Badeöl über Lippenstift bis hin zum Nagellack oder Shampoo. Mehr Info unter: www.pinkbox.de

Fotos: Constantin, Blanvalet, Pinkbox