Thor 3: Hulk soll wichtige Rolle spielen

Montag, 31. Oktober 2016, 22:50 Uhr

Hulk könnte einen wichtigen Part in ‚Thor 3‘ bekommen. Der wütende Hüne wird wie schon angekündigt in dem Film mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson eine wichtige Rolle spielen, da er mit dem Titelhelden befreundet ist.

Der Regisseur Taika Waititi hat nun in einem Video einen Charakter aus den Hulk-Geschichten vorgestellt, der den Namen Miek trägt. Dieser war gemeinsam mit Hulk ein Verbündeter, der sich gegen eine Regierung auf dem Planeten Sakaar auflehnte, die Kreaturen wie die beiden als Gladiatoren gegeneinander kämpfen ließ. Entweder heißt dies nun, dass damit das Hulk-Universum wieder mehr Bedeutung erlangt, oder aber, dass die Geschichte im Thor-Film untergeht.

Fans hoffen natürlich weiter auf einen weiteren Solo-Film mit Mark Ruffalo.

Am 26. Oktober 2017 startet ‚Thor 3‘ in den deutschen Kinos. Darin wird Hulk seinem ‚Avengers‘-Kollegen helfen, eine große Bedrohung über Asgard abzuwenden. Wie es zuletzt hieß, ist das Filmset für ‚Thor: Ragnarok‚ das bisher größte in der Geschichte des Franchises. Regisseur Taika Waititi wollte für den Action-Streifen um den Superhelden-Gott auf zu viel computeranimierte Szenen verzichten und stattdessen mehr auf realistische Hintergründe setzen. Das Set wurde an der australischen Gold Coast nahe Brisbane aufgebaut, dieses Mal rund „zwei Mal größer“ als bei seinen Vorgängern.

„Normalerweise entsteht das meiste am Computer, aber mit diesem Set haben sie einen praktischeren Ansatz gewählt“, hieß es in einem Artikel der ortsansässigen Zeitung ‚Gold Coast Bulletin‘.

