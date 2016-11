Bruno Mars: Neue Single kommt am Freitag

Dienstag, 01. November 2016, 20:42 Uhr

Bruno Mars wird am Freitag (4. November) einen neuen Song veröffentlichen. Der Sänger hat vor kurzem den Hit ’24K Magic‘ auf den Markt gebracht und will seine Fans jetzt mit einer weiteren Single verwöhnen.

Bei ‚Capital Breakfast‘ verriet der 30-Jährige im Gespräch mit den Moderatoren Dave Berry, George Shelley und Lilah Parsons: „Ich wollte es eigentlich nicht tun, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich werde einen weiteren Song am Freitag veröffentlichen […], weil ich der Boss bin.“ Das komplette Album ’24K Magic‘ wird am 18. November zum Verkauf angeboten. Über das Nachfolgealbum von ‚Unorthodox Jukebox‘ verriet der Musiker: „Das könnte das sexieste Album sein, das ich je kreiert habe.“ Erst letztens verriet Bruno Mars, dass er unbedingt wieder mit Mark Ronson ins Studio will: „Nach ‚Uptown Funk‘ ging Mark auf Tour und ich war im Studio und er begann mit Gaga zu arbeiten. Mark ist Familie, also werden ich und Mark hoffentlich Hunderte Songs zusammen machen.“

Der Bassspieler Jamareo Artis gab im Interview mit ‚Bass Player‘ außerdem preis, wie die Songs des ‚Grenade‘-Hitmachers normalerweise entstehen: „Bruno ruft mich an und spielt Klavier übers Telefon, um zu sehen, was ich von seinen Ideen halte und er fragt mich dann, was danach folgen soll. Oder ich gehe ins Studio und er hat Basisteile, mit denen ich dann jammen soll und mein Ding machen soll. Die größte Herausforderung ist es, wenn er mich einen Song aus dem Nichts beginnen lässt […]. Alles, was du tun kannst, ist zu spielen, was du in dem Moment fühlst und zu hoffen, dass es funktioniert. Aber Bruno weiß, wie man einen Hit macht.“

Foto: WENN.com