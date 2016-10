Bud Spencer kehrt wieder zurück

Dienstag, 01. November 2016, 10:56 Uhr

Bud Spencer kehrt auf den Bildschirm zurück. Der legendäre Schauspieler wäre heute 87 Jahre alt geworden. Nun soll er zur Freude der Fans als Computerheld wieder auferstehen. Das Projekt beschlossen er und sein Leinwandbuddy Terence Hill Anfang des Jahres, bevor Bud Spencer wenige Monate später im Kreise seiner Familie verstarb.

Genau wie in ihren Filmen prügeln sich die beiden in dem Spiel ‚Slaps And Beans‘ (dt. ‚Schellen und Bohnen‘) immer wieder mit verschiedenen Bösewichten und deren Banden. Auch wenn das Spiel noch nicht fertiggestellt ist, veröffentlichten die Macher anlässlich seines Geburtstages bereits ein Video mit Demo-Material. Für das fertige Game fehlt jedoch noch Geld, da die Macher das Projekt durch eine „Kickstarter“-Kampagne finanzieren. „Sagt mir, wo ich meine Niere verkaufen kann, um das Projekt zu unterstützen“, schrieb bereits ein begeisterter Fan im Internet. Von den notwendigen 130.000 Euro sind bisher 50.000 Euro gesammelt worden.

Jeder Spender erhält nach der Fertigstellung eine eigene Spielversion. Für ein paar Euro kann etwa der eigene Name eingebracht werden, für einige hundert oder tausend Euro ist man als programmierte Figur selbst Teil des Spiels und kann sich von den beiden verhauen lassen. Ganz im Stile der Filme aus den 70er und 80er Jahren, ist das Spiel mit Nostalgie-Grafik und passender Musik hinterlegt. Es kann mit mehreren Spielern gleichzeitig oder alleine gezockt werden. Auch kleinere Mini-Spiele sind integriert.

Foto: WENN.com