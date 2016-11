DJ Werd: Album mit "Instrumental Hip-Hop"

Dienstag, 01. November 2016, 19:54 Uhr

Am 11. November 2016 wird ‚The Path‘, das Debütalbum von DJ Werd veröffentlicht. Er bewegt sich als DJ und Musical Director von vielen Künstlern wie Sido, Amewu, Chefket, Joy Denalane, Max Herre, Yarah Bravo, Bajka und Suff Daddy auf Tour eher im Hintergrund.

Ebenso bei „The Voice of Germany“, wo er als Percussionist und DJ in der Studioband spielt. Mit seinem Melancholic-Melodic-Instrumental-Hip Hop Debütalbum tritt er nun ins Rampenlicht und dringt in viel tiefere Sphären ein. Statt Samples kommen viele Percussioninstrumente, Moog Prodigy und Fender Rhodes zum Einsatz und bilden das Herzstück, die Basis, auf der Werds individueller Sound entsteht.