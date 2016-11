Dwayne Johnson: Lustiges Tänzchen für die Tochter

Dienstag, 01. November 2016, 21:10 Uhr

Hollywoodstar und Muskelprotz Dwayne ‚The Rock’ Johnson (44) bescherte seiner Tochter Jasmine (11 Monate) ein besonderes Halloween-Erlebnis. Dem ‚Baywatch’-Star war es nämlich gar nicht peinlich, sich in ein Pikachu-Kostüm zu werfen und damit vor ihr ein Tänzchen zu vollführen.

Und das, obwohl er unter dem grellgelben Outfit Sauna-Temperaturen aushalten musste. Das beweist der dazugehörige Instagram-Clip, den der Schauspieler gestern (31. Oktober) postete. Als er sich den großen Pikachu-Kopf auszog, kam da nämlich ein ziemlich schweißgebadetes Gesicht zum Vorschein. Aber was macht man nicht alles für die Kinder. Der 44-Jährige bestbezahlte Filmstar der Welt stellte dann auch fest: „Das ist das, was Väter tun.“ Dessen Tochter wusste seine Tanz-Bemühungen durchaus zu schätzen und reagierte richtig erfreut darüber. Da ist es auch vollkommen egal, dass der Pokémon-Hype eigentlich schon wieder so gut wie vorbei ist.

Die Kleine ist offensichtlich immer noch ein großer Fan. Sie hätte dann auch zu weinen angefangen, als der Papa mit dem Tanzen aufhörte, so dieser auf Instagram.

Dann forderte sie mit einem lauten „EH!“, das er weiter seinen Pikachu-Schwanz schüttle. „Also tanzte Pikachu wieder aufs neue…und aufs neue…und aufs neue…und aufs neue…und wieder aufs neue“, wie Dwayne Johnson verriet. Der „arme“ Hollywoodstar musste an diesem Halloween folglich ziemlich lange weiterschwitzen…(CS)

Fotos: WENN.com, Instagram