Halloween mit Madonna, Steffi Graf und Lewis Hamilton

Dienstag, 01. November 2016, 16:58 Uhr

Nicht nur Heidi Klum (43) sorgt jedes Halloween regelmäßig für staunende Gesichter, was ihr Kostüm anbetrifft. Auch andere Erwachsene wie Taylor Swift oder Justin Timberlake nebst Gattin Jessica Biel oder die ehemaligen Tennisspieler Steffi Graf (47) und André Agassi (46) lieben es offenbar, sich zu verkleiden.

Das stellten die Zwei jetzt eindrucksvoll unter Beweis, wie ein gestern (31. Oktober) gepostetes Facebook-Foto zeigt. Das Paar hatte sich zu Halloween als Comic-Heldin Daphne Blake aus der Serie Scooby-Doo und als Wrestling-Legende Hulk Hogan verkleidet. Auf dem Bild sind die beiden, die in Las Vegas leben, gemeinsam mit Hund und Fratzen-Kürbissen vor einem Wagen voller Spinnweben zu sehen. Graf trägt eine leuchtend rote Langhaar-Perücke, dazu ein lilafarbenes Minikleid und eine weiße Strumpfhose.

Agassi hat sich ein Muskelpaket aus Stoff angezogen, dazu Mütze, Sonnenbrille, enge Hose und Stiefel – alles in Rot und Gelb. Viele Nutzer lobten die beiden für ihr Outfit: „Ich freue mich jedes Jahr auf euren Halloween-Post. Ihr enttäuscht einfach nie.“ Und auch Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton (31) überzeugte seine Fans in seinem Halloween-Outfit als Joker – in Anlehnung an den verstorbenen Heath Ledger (†28) – nicht.

Ein von Lewis Hamilton (@lewishamilton) gepostetes Foto am 1. Nov 2016 um 4:14 Uhr

Das war nämlich so gut gemacht, dass er bei seinem Erscheinen bei Heidi Klums Halloween Party in New York City nicht wiederzuerkennen war. Nur eine Dame schockte einmal wieder mit einem – na ja, angesichts der Vorfälle der letzten Zeit nicht wirklich intelligent gewählten – Halloween-Kostüms. Pop-Queen Madonna (58) zeigte nämlich erneut, dass sie regelmäßig aus der Reihe tanzen möchte und präsentierte sich in einer Art Horror-Clown-Verkleidung. Dazu kommentierte sie ein bizarr wirkendes gestriges Instagram-Foto mit: „Clowns sind genauso Menschen.“ Da fragt man sich doch: Was will die Dame damit wirklich sagen? Dass man sich bei einer Attacke eines sogenannten Horror-Clowns diesem gegenüber rücksichtsvoll geben muss? Oder vielleicht, dass man nicht alle Clowns über einen Kamm scheren sollte? Jedenfalls wollte die 58-Jährige mit ihrem Halloween-Kostüm ganz offensichtlich wieder einmal Gesprächsstoff liefern…(CS/dpa)

Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 31. Okt 2016 um 17:29 Uhr

Foto: Facebook