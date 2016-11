Harald Juhnke: Seine Witwe Susanne schreibt das letzte Kapitel

Dienstag, 01. November 2016, 19:09 Uhr

Das alte Westberlin gibt es schon lange nicht mehr. Und Harald Juhnke ist auch schon seit elf Jahren tot. Doch seine Witwe Susanne Juhnke hat zu dieser Zeit jetzt noch etwas zu sagen – mit 71.

Warum macht sie das? Sich jetzt vor die Kameras stellen, die sie früher gehasst hat. Wie die Paparazzi, die bei jedem Alkohol-Absturz Harald Juhnkes draufhielten und sie bis zuletzt vor das Pflegeheim für Demenzkranke verfolgten. Nun sind die Objektive auf Susanne Juhnke gerichtet, Witwe des Berliner Schauspielers und Entertainers Harald Juhnke. Elf Jahre nach seinem Tod.

Es sind nicht mehr viele Kameras. Und es ist auch ein seltsamer Ort für eine Lesung und Lebenserinnerungen: ein Autohaus am Berliner Kurfürstendamm. Der Hausherr spricht von Klaus Juhnke, ehe er sich schnell verbessert. Er kommt aus München. Susanne Juhnke ist 71 Jahre alt. Sie spricht von Lampenfieber, als sie das Podium betritt, eine zierliche Frau im knallroten Blazer. Von sich selbst sagt sie, sie sei zurückhaltend und formvollendet nach außen. Gefühle verberge sie tief im Inneren.

„Was bleibt, ist die Liebe. Wie ich meinen Mann an das Vergessen verlor“, heißt ihr Buch. Ihre Stimme wird jetzt fester, sie klingt angenehm klar und dunkel. Susanne Juhnke war Schauspielerin, bevor sie nach ihrer Heirat entschied, ihre Karriere aufzugeben. Das war vor 45 Jahren. Nun sagt sie Sätze wie: „Ich wollte nur gemeinsam mit ihm alt werden“ und „Aus Zweisamkeit wurde Einsamkeit zu zweit“. Und dass Harald Juhnke die Liebe ihres Lebens war.

An einem der kleinen runden Tische mit kippligen Barhockern vermuten Zuhörer, dass „die Susanne“ das mache, weil der Verlag das so wolle. Doch vielleicht trifft es das nicht. Im Buch klingt es so, als fordere Susanne Juhnke vehement Deutungshoheit zurück, von den Medien, von allen. Und keine Fragen, bitte, im Autohaus.

Es geht ihr um die Interpretation von Harald Juhnkes Leben und ihrem – noch immer in dieser Reihenfolge. „Die Vergangenheit läuft wie ein Film in meinem Kopf ab. Ein Film, in dem ich als Partnerin des Hauptdarstellers mitgewirkt habe“, schreibt sie. Sie sagt, dass sie lange mit ihrem Gewissen gehadert habe, ob sie Privates aus den letzten Jahren preisgeben möchte. Jahren, in denen der Hauptdarsteller zum dementen Pflegefall wurde, immer noch getrieben von dem Gedanken, Auftritte zu haben. Sie zogen ihm schließlich Lackschuhe an.

Der Stil des Buchs mag den Leser etwas ratlos zurücklassen. Es sind Liebesbriefe aus den frühen Jahren darin abgedruckt, es werden Arztberichte referiert. Es gibt Kapitel wie in Tagebuchform, unterbrochen von Ratgeber-Einschüben und Sätzen, die im Kontrast zu all der Sachlichkeit mitunter kitschig wirken. Die Folgen einer Demenz, in Harald Juhnkes Fall ausgelöst durch Alkoholmissbrauch, und die Tragik für seine Frau und seinen Sohn können neben dem vorhandenen Berg an Literatur und Filmen über das Thema betrüben – aber kaum noch überraschen.

Doch das Buch lässt sich auch anders lesen – als eine Hommage an Harald Juhnke, die Realitäten nicht wegblendet. Es ist das ehrlich wirkende Selbstporträt einer Frau, die um einen schillernden Menschen als Fixstern kreist, bis zu dem Punkt „dass ich nur noch grübelte, auf der Suche nach meiner eigenen Identität, um meinem Leben einen Sinn zu geben“. Es lässt sich auch wie ein Denkmal für eine Frauengeneration lesen, die Erdulden und Aufopfern als Rollenprinzipien annimmt, selten hinterfragt, vom Gebraucht-Werden zehrt – und das Liebe nennt.

Es sind aber auch selbstkritische Reflexionen einer Ehefrau, die wie viele andere Partner die zerstörerische Kraft des Alkohols lange unterschätzt und an das fatale Prinzip Hoffnung glaubt. Das Buch deutet nicht zuletzt die Unmöglichkeit an, auf Dauer mit einem talentierten Schauspieler glücklich zu sein, der allein die Bühne als wahres Lebenselixir begreift.

Susanne Juhnkes Bilanz fällt ernüchternd aus. Es gebe Verliebtheit, Liebe und am Ende die Pflicht aus Liebe, zählt sie auf. Die Zeit heile keine Wunden und Schmerz vergehe auch nicht. Doch manchmal gebe es „einen Garten voller schöner Erinnerungen“. In einem Lied, das leise im Autohaus erklingt, ist Harald Juhnkes Version dieser Liebesgeschichte als „deutscher Sinatra“ zu hören: „Ich hab auch eine Frau, an der ich jetzt beschämt vorbeiseh. Zu oft hat sie gehört: I did it my way.“ Es ist die vorletzte Strophe. (Ulrike von Leszczynski, dpa)

– Susanne Juhnke: Was bleibt, ist die Liebe. Wie ich meinen Mann an das Vergessen verlor. Heyne Verlag, 239 Seiten, 19.99 Euro.

