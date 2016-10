Irina Shayk: Hochzeit am Strand

Dienstag, 01. November 2016, 8:50 Uhr

Irina Shayk wünscht sich Kinder. Für das 30-jährige Model ist die Gründung einer Familie „das Wichtigste“ im Leben. Auch wenn die Freundin von Schauspieler Bradley Cooper noch nicht genau weiß, wann sie Kinder bekommt, gibt sie zu, dass es schon bald sein könnte.

„Ich glaube Familie ist der Grund, warum wir hier sind“, erklärte die schöne Russen-Brünette und ex von Cristiano Ronaldo dem Magazin ‚Hello!‘. „Ich liebe meinen Beruf und er ist sehr wichtig für mich. Ich genieße, was ich tue, aber es ist nicht das Wichtigste in meinem Leben – das sind Familie, Freunde, Menschen, die ich liebe.“

Während Irina Shayk bald 31 Jahre alt wird, bekam ihre Schwester bereits mit 22 ihr erstes Kind. „Ich glaube, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Es ist wichtiger, die richtige Person an deiner Seite zu haben. (…) Ich werde im Januar 31, also ist vielleicht bald der perfekte Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Die Zukunft wird es zeigen“, verriet die gebürtige Russin weiter. Obwohl ihr Liebster Bradley Cooper bisher nicht vor ihr auf die Knie gegangen ist, weiß sie bereits, wie ihre Traumhochzeit aussehen soll. „Ich wurde im Schnee geboren und wuchs damit auf. Also hätte ich es gerne an einem Ort, wo es warm, schön und freundlich ist, wahrscheinlich am Strand“, erklärte Irina Shayk weiter.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com