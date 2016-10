Justin Timberlake und Jessica Biel als bunte Trolle

Dienstag, 01. November 2016, 14:29 Uhr

Popstar Justin Timberlake (35), Gattin Jessica Biel (34) sowie Sohn Silas (18 Monate) zeigten sich zu Halloween dieses Mal besonders bunt. Sie verkleideten sich nämlich allesamt als Zaubertrolle, wie gestern (31. Oktober) von ihnen gepostete Instagram-Bilder beweisen.

Damit machten sie gleichzeitig auch Werbung für ‚Trolls’, das lustige Animations-Musical, das seit mehr als einer Woche in den deutschen Kinos läuft. In den USA kommt der Film jedoch erst am kommenden Freitag (4. November) heraus, also dachte sich Mister Timberlake wohl: schlage ich doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Schließlich kann es gar nicht genug Promo für den Streifen geben, in dessen Original er dem Troll Branch seine Stimme leiht. Gattin Jessica Biel hatte sich als weiblicher Troll Poppy verkleidet, die im Original von Anna Kendrick (31) gesprochen wird.

Ein von Justin Timberlake (@justintimberlake) gepostetes Foto am 31. Okt 2016 um 17:47 Uhr

Sohn Silas durfte schließlich den Part von Branch Junior übernehmen, der im witzigen Kostüm ein Ebenbild seines Vaters darstellte – nur um etliches kleiner. Der Popstar postete das lustige Foto dann auch mit dem Kommentar: „Wenn du deine ganze Familie als Charaktere des Films verkleiden lässt, in dem du drin bist aber deine Frau es ganz heimlich liebt und dein Sohn seine Troll-Perücke nicht anbehalten will…“ Irgendwie kann man den kleinen Silas da doch verstehen. Wenn man sich die sicher nicht ganz bequeme, riesige Troll-Perücke seines Vaters so ansieht…(CS)

Foto: Instagram