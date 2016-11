"Skiptrace": Actionkomödie mit Jackie Chan und Johnny Knoxville

Dienstag, 01. November 2016, 17:48 Uhr

Am 18. November erscheint für dass Heimkino die Actionkomödie ‚Skiptrace‘ – einem Riesenhit in China. In den Hauptrollen Martial-Arts-Altmeister Jackie Chan und Johnny Knoxville!

Seit über einem Jahrzehnt ist Detective Bennie Chan aus Hongkong hinter dem skrupellosen Gangsterboss Victor Wong her. Als sich Bennies Patentochter Samantha Ärger mit Wongs Verbrechersyndikat einhandelt, muss er den einzigen Mann finden, der ihr jetzt noch helfen kann: den gerissenen amerikanischen Glücksspieler Connor Watts. Als Bennie den Glückspieler endlich in Sibirien aufspürt, beginnt ein Rennen gegen die Zeit.

Bennie muss Connor rechtzeitig nach Hongkong zurückbringen. Das ungleiche Paar stürzt sich in ein gefährliches aber auch komisches Abenteuer – von den schneebedeckten Bergen der Mongolei bis zu den windgepeitschten Dünen der Wüste Gobi …





klatsch-tratsch.de verlost ‚Skiptrace‘ 2x auf Blu-Ray und 1x auf DVD

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 10. November 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Skiptrace“ und das gewünschte Format. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Fotos: Universum