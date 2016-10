The Weeknd modelt für H&M

Dienstag, 01. November 2016, 14:03 Uhr

Popstar The Weeknd ist das neue Gesicht von ‚H&M‘. Der 26-jährige Sänger, dessen richtiger Name Abel Makkonen Tesfaye ist, wird der Star der kommenden ‚H&M Spring Icons selected by The Weeknd‘-Kampagne, die am 2. März 2017 in den Läden erhältlich sein wird.

Das Modehaus verbreitete die Neuigkeiten mit vergrößerten Bildern des Shootings, die am Dienstag (1. November) auf dem Instagram-Account der Marke hochgeladen wurden. In dem Post stand: „Folgt uns heute, weil wir verkünden werden, wer der Star unserer kommenden ‚H&M‘-Herren-Kampagne sein wird. Könnt ihr erraten, wer es wird? Von ‚The Hills‘ aus Los Angeles über Toronto. Habt ihr es herausgefunden? Wir werden es bald verkünden. Hier ist unser Star unserer Herren-Kampagne. Es ist ‚The Weeknd‘! Er wird für unsere Kampagne im März 2017 modeln. Wir halten euch auf dem Laufenden bezüglich der atemberaubenden neuen Kollektion.“

Der ‚Starboy‘-Interpret, der sein eigenes Mode-Label ‚XO‘ führt, wandte sich ebenfalls seinen Fans auf seinen Social-Media-Kanälen zu, um die Neuigkeiten seiner neuesten Reise in die Fashion-Industrie zu verbreiten. Neben einem Foto von sich und der Kampagne schrieb der Sänger, der aktuell das künftige ‚Victoria’s Secret‘-Model Bella Hadid datet: „Ich freue mich anzukündigen, dass ich die neue ‚H&M‘-Kollektion im März vorstellen darf!“ Und auf den Musiker kommt noch mehr im kommenden Jahr zu: Erst kürzlich hatte er angekündigt, 2017 auf Tour durch Großbrittanien zu gehen.

Foto: WENN.com