Video: Hier trifft Benedict Cumberbatch Putzfrau Sabine

Dienstag, 01. November 2016, 16:30 Uhr

Er ist definitiv ein Mann von ausgesprochen großer Höflichkeit, bei ‚Circus Halligalli‘ glänzte Britenstar Benedict Cumberbatch zudem mit seinem Sprachvermögen.

Der britische Filmstar spricht ein bisschen Deutsch. In einem schrägen Interview in der am Montagabend ausgestrahlten ProSieben-Show ‚Circus Halligalli‘ sagte der 40-Jährige unter anderem „Dankeschön“, „Bitte“ und „Das ist gut“. Cumberbatch, dessen neuer Film „Doctor Strange“ seit vergangener Woche im Kino läuft, erklärte auf Deutsch zudem den Grund für die Höflichkeit der Briten: „Mama und Papa.“

Viel mehr kam bei dem Interview nicht heraus, da die Gesprächspartnerin des Schauspielers kein Englisch konnte und der Star den Spaß dann irgendwann – womöglich entnervt – abbrach. Einem „unnötig komplizierten Interview“, wie die „Halligalli“-Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf (33) und Joko Winterscheidt (37) ihre Rubrik in der Montagsabendshow nennen, haben sich schon einige Gäste in der Sendung gestellt. (dpa/KT)

