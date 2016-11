Schwarzenegger mit Jackie Chan in russisch-chinesischem Film „Viy- 2“?

Mittwoch, 02. November 2016, 18:33 Uhr

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (69) macht mit Martial-Arts-Held Jackie Chan (62) für den russisch-chinesischen Fantasy-Abenteuerfilm ‚Viy-2’ gemeinsame Sache. Das verriet Produzent Alexey Petrukhin gegenüber dem ‚Variety’-Magazin.

Bei dem Streifen handelt es sich um ein Sequel zu dem russischen Kinohit ‚Viy’ aus dem Jahr 2014, der auf einer Horror-Novelle von dem russischen Autor Nikolai Gogol basiert. Der Streifen spielte 33,2 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 30 Millionen Euro) in Russland ein und wurde auch international veröffentlicht. Der Cast des Films besteht neben den Herren Schwarzenegger und Chan unter anderem aus Jason Flemyng (50), der schon im ersten Teil zu sehen war, Charles Dance (70), Martin Klebba (47) und Christopher Fairbank (63). Das Werk wurde in China gedreht und befinde sich derzeit in der Nachproduktion.

Verlosung „Skiptrace“: Actionkomödie mit Jackie Chan und Johnny Knoxville

Er habe insgesamt 48 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 43 Millionen Euro) gekostet. Die Handlung drehe sich um den englischen Entdecker Jonathan Green (Jason Flemyng), der auf Befehl von Peter dem Großen den russischen Osten kartografieren soll. Dabei verschlägt es ihn bis ins Reich der Mitte, wobei er „vielen atemberaubenden Entdeckungen, bizarren Kreaturen, chinesischen Prinzessinnen und […] dem Drachenkönig begegnen“ wird. Welche Rolle Arnold Schwarzenegger in dem Fantasy-Abenteuerfilm übernimmt, ist bisher nicht bekannt. Das Werk soll Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen. (CS)

Foto: WENN.com