Hat Pietro Lombardi schon eine Neue?

Mittwoch, 02. November 2016, 9:21 Uhr

Pietro Lombardi ist guter Dinge. Am letzten Mittwoch (26. Oktober) hatte das einstige ‚DSDS‘-Traumpaar offiziell die Trennung durch das gemeinsame Management bestätigen lassen. Auch von Scheidung war schon die Rede.

Der 24-Jährige ging mit der Trennung und dem angeblichen Seitensprung seiner Noch-Ehefrau Sarah allerdings sehr gefasst um. Das hat sich bis heute nicht geändern, im Gegenteil. Während Sarah versucht, die Scherben aufzusammeln und sich im Netz verteidigen muss, ist der 24-Jährige gut gelaunt und strahlt über beide Ohren. Gegenüber dem ‚OK!‘-Magazin sagte er knapp „Mir geht es gut.“

Angeblich soll es außerdem eine neue Frau im Leben des Sängers geben. Ein Fan hatte Pietro mit einer unbekannten Blondine beim Einkaufen gesehen, wie er auf Facebook postete: „Habe heute Pietro im Edeka in Köln-Widdersdorf mit einer Blondine gesehen.“ Sarah machte kürzlich jedenfalls den Eindruck, als wolle sie um ihre Liebe kämpfen. So schrieb sie: „Meinen Lieblingsfilm schauen: ‚In guten wie in schweren Tagen‘. Da ist doch was dran oder nicht??“ Das klingt ganz danach, als ob die hübsche Brünette noch auf eine zweite Chance hofft.





Foto: Hoffmann/WENN.com