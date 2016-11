Unheilig: Alles über das letzte Album "Von Mensch zu Mensch"

Mittwoch, 02. November 2016, 21:36 Uhr

Wann hat man sein Ziel erreicht? Beantworten kann diese Frage nur jeder für sich selbst. Als Der Graf entschied, seine Karriere mit Unheilig zu beschließen, traf diese Meldung seine Fans wie ein Donnerschlag.

Inzwischen ist einige Zeit vergangen. Die Neuigkeit ist im Verlauf der ausführlichen „Zeit zu gehen“- und „Ein letztes Mal“-Tourneen zur Gewissheit geworden. Kurz vor dem finalen Konzert, das am 10. September 2016 im ausverkauften RheinEnergieStadion in Köln stattfand, überraschte der charismatische Frontmann seine Anhänger erneut mit einer unerwarteten Botschaft.

In einem offenen Brief kündigte er ein Abschiedsalbum unter dem Titel „Von Mensch zu Mensch“ an, das nun am 4. November 2016 erscheint, und ein letztes Mal eine komplett neue Unheilig-Studioproduktion präsentiert. Anstatt mit Worten seinen Dank für all die schönen Erinnerungen und die ihm entgegengebrachten Emotionen auszusprechen, entschied sich der Sänger für seine ganz eigene Sprache, die Musik.

In gewohnter Perfektion und mit seinem erfahrenen Studioteam aufgenommen, beschließen diese Stücke ein beeindruckendes Kapitel deutscher Pop-Geschichte.

Ebenso emotional wie das Abschiedskonzert in Köln, als neben tausenden Fans auch dem Grafen die Tränen in den Augen standen, ist „Von Mensch zu Mensch“ ein tief bewegender Schlusspunkt einer mehr als beeindruckenden und vom Erfolg gekrönten Karriere. Persönlicher kann ein musikalischer Abschied im Showgeschäft nicht sein.

