Vin Diesel in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage": Neuer Trailer

Mittwoch, 02. November 2016, 13:53 Uhr

Wer braucht Chuck Norris, wenn Vin Diesel, die coolste Kampfmaschine aller Zeiten, zurück ist und den brandneuen Trailer zur heißersehnten Fortsetzung dabei hat? Es wird laut, es wird schnell – und es wird xXx-trem!

Welche Herausforderungen Vin Diesel diesmal meistern muss, gibt es im actiongeladenen Trailer „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ zu sehen.

Und darum geht’s: Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) kehrt als Geheimagent für die Regierung aus dem Exil zurück, um die unaufhaltbare Waffe mit dem Namen „Die Büchse der Pandora“ zu bergen und gerät mit seinem Bad-Ass-Team in eine tödliche Verschwörung, die auf Betrug auf höchster Regierungsebene hindeutet. Mit dem typisch trockenen Humor und atemberaubenden, bildgewaltigen Stunts hebt den neuen „xXx“-Film die Messlatte für Actionfilme auf ein neues Niveau.

Vin Diesel hat sich für seine Paraderolle mit Fast & Furious-Expertin Samantha Vincent sowie Erfolgsproduzent Joe Roth („The Huntsman & The Ice Queen“) echte Profis für harte Kerle, schnelle Action und heiße Ladies an die Seite geholt und garantiert so ein Adrenalinspektakel der Extraklasse. Neben ihm kehrt Publikumsliebling Samuel L. Jackson („The Hateful Eight“) als Agent Augustus Eugene Gibbons auf die Leinwand zurück.

Die schlagfertigen Besetzung ergänzen Rory McCann, der in „Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer“ bereits als „der Bluthund“ seine Faustfertigkeit unter Beweis stellte und Weltklasse-Fußballer Neymar Jr., der seine Gegner nicht nur auf dem Spielfeld so richtig rannimmt. Für die nötige Schärfe im Actionblockbuster sorgen die Powerfrauen Ruby Rose („Orange Is the New Black“), Nina Dobrev („The Vampire Diaries“) und Bollywood-Liebling Deepika Padukone sowie Toni Collette („The Sixth Sense”, „Dead Girl“, „Hitchcock“). Kinostart ist am 19. Januar 2017!

Foto: Paramount