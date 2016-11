Best Dresses of the Day (408): Nicole Kidman und Co. auf dem roten Teppich

Donnerstag, 03. November 2016, 19:16 Uhr

Anlässlich der Verleihung der 50. Country Music Awards in Nashville am Mittwoch zeigten sich die Stars und Sternchen auf dem dunkelroten Teppich und begeisterten besonders in pinkfarbenen, aufwendigen Roben.

Kelsea Ballerini in Michael Costello

So auch Sängerin Kelsea Ballerini, die in einer bodenlangen, pinkfarbenen Kreation von Michael Costello erschien. Das kunstvolle Kleid überzeugte mit gewagtem V-Ausschnitt und weit auslaufendem Rock mit glamouröser Schleppe. Verziert war das leicht schimmernde Material mit einem filigranen Blütenmuster, welches außerdem in Lila und Dunkelrot punkten konnte.

Dazu kombinierte die 23-Jährige silbernen Schmuck und setzte auf einen herbstlichen Rotton für die Lippen.

Nicole Kidman in Gucci

Auch Schauspielerin Nicole Kidman, die ihren Mann den Sänger Keith Urban begleitete, zog mit ihrem edlen Look alle Blicke auf sich. Die 49-Jährige präsentierte sich in einer luxuriösen Vintage-Robe aus dem Hause Gucci. Das bodenlange Chiffon-Kleid verzauberte mit Rüschen und glitzernden Verzierungen am Oberteil, die in einem eleganten Rotton schimmerten.

Mit großen, silbernen Ohrringen und den passenden Juwelen sorgte Nicole für den Wow-Effekt. Ihr Haar trug die schöne „Queen of the Desert“-Darstellerin offen und leicht gewellt und entschied sich für einen dezenten, rosafarbenen Lipgloss. (HA)

Fotos: Judy Eddy/WENN.com