Emma Watson: Erste Fotos aus "Die Schöne und das Biest"

Donnerstag, 03. November 2016, 12:38 Uhr

Emma Watson verzaubert ihre Fans schon vor der Ausstrahlung ihres ‚Disney’-Films. Die 26-jährige Britin verzauberte schon als kleines Mädchen die Zuschauer der ‚Harry Potter’-Reihe in ihrer Rolle als Hermine Granger.

Mittlerweile wissen wir zwar, dass sie diese Rolle nun wahrscheinlich endgültig abgelegt hat, doch auch die nächste wirft schon jetzt ihre Fans bei ihrem Anblick um.

Nach ‚Cinderella’ und vielen weiteren Disney-Filmen, hat es nun der nächste Zeichentrick-Klassiker als Realverfilmung geschafft: ‚Die Schöne und das Biest’, in dem Emma Belle verkörpern wird, ließ bereits über ‚Entertainment Weekly’ erste Fotos von den märchenhaften Drehtagen veröffentlichen.

Watsons treue Fans konnten bereits in einem ersten kurzen Trailer kleine Details über ihren neuesten Streifen erhaschen. Doch nun kommen die ersten Bilder hinterher, auf denen man die brünette Schönheit in einem gelben Ballkleid sieht, sodass es beinahe so scheint, als sei sie die wahre Zeichentrick-Prinzessin. Obwohl bereits einige Details veröffentlicht wurden, müssen sich die ‚Disney’-Liebhaber noch eine Zeit lang gedulden: Die Neuauflage von ‚Die Schöne und das Biest’ wird am 30. März 2017 März in die Kinos kommen. Neben Emma Watson werden zudem auch Dan Stevens als das Biest und Luke Evans als Gaston zu bestaunen sein.

Fotos: WENN.com, Disney, Entertainment Weekly