Lewis Hamilton und Serena Williams: Läuft da was?

Hat Formel-1-Star Lewis Hamilton (31) in Tennis-Sensation Serena Williams (35) eine neue Herzensdame gefunden? Glaubt man Medienberichten der ‚Daily Mail’ sowie der US-Promikolumne ‚Page Six’ scheint das der Fall zu sein.

Der ‚Daily Mail’ zufolge zeigten sich die beiden erstmals am Sonntag (30. Oktober) händchenhaltend nach Hamiltons Grand-Prix-Sieg in Mexiko. Das Blatt kann auch das entsprechende „Beweisfoto“ dazu präsentieren. Einen Tag darauf (31. Oktober) wurde das angebliche Paar erneut bei Heidi Klums Halloween-Party in New York zusammen gesichtet. Da tauchte der Rennfahrer im ‚Joker’-Kostüm à la Heath Ledger (†28) auf, während die Tennisspielerin im bunten 80er-Aerobic-Outfit erschien.

Glücklicherweise war auch ein angeblicher „Zeuge“ ihres „Halloween-Abends“ zugegen, der über die beiden berichten konnte: „Sie flirteten super viel miteinander. Sie wichen sich die ganze Nacht über nicht von der Seite.“ Demnach scheinen die beiden ja direkt aneinander zu „kleben“. Ob tatsächlich etwas zwischen ihnen läuft, muss sich aber noch zeigen. Die Zwei haben sich zu den Spekulationen bisher noch nicht geäußert…(CS)

