Zay Hilfigerrr & Zayion McCall: Hier ist das "echte" Juju-Tanz-Video

Donnerstag, 03. November 2016, 21:51 Uhr

Der „Juju“-Tanz schickt sich weiterhin an, die Welt zu erobern: „Juju On That Beat (TZ Anthem)“ – so nennt sich der lässige, gut gelaunte Song von Zay Hilfigerrr & Zayion McCall.

Dahinter verbirgt sich das energiegeladene, lustige Teen-Duo aus Detroit, das den Track in ihrem Kinderzimmer produzierte und anschließend eine ganz eigene Choreographie dazu entwickelten, ihn mit dem #TZAnthemChallenge in den sozialen Netzwerken posteten und damit einen weltweiten viralen Dance-Hype auslösten. Von Clowns, über den Starproduzenten Diplo und Musical.ly Stars bis hin zu 4-jährigen Kleinkindern, alle tanzen sie den „Juju“ und ernten damit Views in Millionenhöhe.

Nachdem die beiden 15-jährigen, musik- und tanzverrückten Teenagern Zay Hilfigerrr & Zayion McCall mit ihrer Tanz-Challenge erst kürzlich bei der TV-Sendung Ellen Degeneres live ihren Song und Tanz präsentierten, folgt nun das offizielle Video zu „Juju On That Beat“, das die Original Protagonisten des Hypes, wie dem Highschool Girl @Hanny_mt, das den Tanz berühmt machte, zeigt. Hier ist nun das Originalvideo zum Song!

Fotos: Warner Music