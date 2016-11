Zayn Malik und Gigi Hadid: "Wir leben zusammen"

Donnerstag, 03. November 2016, 19:37 Uhr

Zayn Malik und Gigi Hadid wohnen zusammen. Es ist zwar theoretisch keine offizielle Sache, doch praktisch verbringen der Sänger (‚Like I Would‘) und das ‚Victoria’s Secret‘-Model wohl jede freie Minute zusammen.

Der Ex-‚One Direction‘-Künstler gestand: „Wir haben noch nicht offiziell Schlüssel ausgetauscht oder so. Aber wir leben zusammen, egal wo wir sind… [Ich mache ihr] Steak und Kartoffelkuchen, Sonntagsbraten und Yorkshire-Pudding… Oh ja, sie liebt einen guten Yorkshire-Pudding.“ Im Gespräch mit dem ‚ES‘-Magazin schwärmte der Musiker, dass seine Herzensdame „eine sehr intelligente Frau“ sei. Schwer verliebt zählte er die Vorzüge der blonden Schönheit auf: „Sie weiß, wie sie sich benehmen soll. Sie hat viel Klasse und so was. Sie ist in keinster Weise arrogant – sie ist selbstbewusst. Sie kommt mit allem gut klar. Sie ist cool.“

Sogar singen könne das Multitalent. Zayn plauderte begeistert aus: „Sie hat eine gute Stimme, ich liebe ihre Stimme.“ Ob es also bald ein gemeinsames (Liebes-)Duett der beiden Megastars gibt? Fans des süßen Pärchens wären sicherlich begeistert davon.

