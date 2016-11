Ariana Grande und Stevie Wonder mit neuer Single "Faith"

Freitag, 04. November 2016, 14:48 Uhr

Die Legende ist zurück: Über 20 Jahre hat der Stevie Wonder keinen Filmsong aufgenommen. Doch bei diesem tollen Filmabenteuer ließ sich die Ikone nicht zweimal bitte: Stevie Wonder präsentiert gemeinsam mit Ariana Grande den Titeltrack „Faith“ zum neuen Animationsfilm „Sing“ von den Machern der Minions.

Produziert wurde „Faith“ von den Grammy-Gewinnern Ryan Tedder (OneRepublic) und Benny Blanco. „Der Song hat etwas Aufbauendes, das generationsübergreifend ist. Mit Arianas Stimmumfang und Stevies Stimme ist ‚Faith‘ der perfekte Song, um ihn am Ende, zusammen mit der Message des Films, dem Publikum mitzugeben“, erzählt Ryan Tedder. Und auch Ariana Grande kommentiert die Zusammenarbeit mit Stevie Wonder als Highlight ihrer Karriere: „Nach dieser Aufnahme-Session hatte ich das Gefühl, alles erreicht zu haben.“

‚Sing‘ ist der neueste Animationsfilm von Illumination Entertainment, der Produktionsfirma hinter Blockbustern wie ‚Ich – Einfach unverbesserlich 1 und 2‘, den ‚Minions‘ und ‚Pets‘. Kinostart ist am8. Dezember 2016.

Die Welt von ‚Sing‘ wird von reizenden Tiercharakteren bevölkert, allen voran dem vornehmen Koala Buster Moon, dessen einst so schillerndes Theater inzwischen leider kurz vor dem Ruin steht. Doch der gewiefte Buster weiß sich zu helfen: Um sein Lebenswerk zu retten, veranstaltet er die größte und tierischste Casting-Show aller Zeiten.

Der Soundtrack zum Kinofilm erscheint am 9. Dezember und ist ebenso hochkarätig besetzt wie der Film: Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Matthew McConoughey, John C. Reilly, Seth MacFarlane, Tori Kelly uva. sind in der Originalversion des Films sowie auf dem Soundtrack dabei. Insgesamt sind über 65 Songs, u. a. auch von Drake, Katy Perry und Lady Gaga, in dem Film zu hören. „Musik erlaubt es uns, ihre Geschichten auf eine Art zu verbinden, wie es sonst unmöglich wäre“, so der Kommentar von Drehbuchautor und Regisseur Garth Jennings.

Mit Stevie Wonder und Ariana Grande machen zwei absolute Superstars den Anfang und bescheren dem Publikum die perfekte musikalische Einstimmung auf ein ganz besonderes Filmhighlight! „Faith“ ist ab heute (4.11.) als Download erhältlich!

