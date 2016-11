Bruno Mars: Das hier ist sein neuer Song "Versace On The Floor"

Freitag, 04. November 2016, 12:46 Uhr

Bruno Mars liefert heute brandneuen Song „Versace On The Floor“ aus seinem kommenden Album „24K Magic“ – Live-Performance bei den MTV Europe Music Awards am 6. November.

Zwei Wochen vor der mit Hochspannung erwarteten Veröffentlichung seines neuen Albums „24K Magic“ präsentiert der heiße Bruno mit „Versace On The Floor“ heute einen neuen Song von seinem kommenden Werk. Der von Shampoo Press & Curl produzierte Track klingt ganz wie Stevie Wonder ist eine zutiefst romantische Liebesballade: „Let’s just kiss till we’re naked, baby. Versace on the floor“, singt Mars in der von Pop-R&B-Produktionen aus den 90er-Jahren beeinflussten Slow Jam.

„Versace On The Floor“ folgt ziemlich schnell auf die erste Singleauskopplung „24K Magic“, die seit ihrer Veröffentlichung vor einem Monat hohe Wellen geschlagen hat.

So markierte der Titeltrack des kommenden Albums mit Platz 5 das bislang höchste Debüt von Bruno Mars in den US-Charts, das in Las Vegas gedrehte Musikvideo marschiert auf 90 Millionen Views zu.

Diesen Sonntag kann man Bruno Mars live bei den MTV EMA in Rotterdam erleben (ab 21:00 Uhr live bei MTV & Nicknight), wo er seinen Smash-Hit „24K Magic“ präsentieren wird. Am 20. November eröffnet der Megastar dann die American Music Awards mit einer Performance, am 30. November tritt er bei der Modenschau von Victoria’s Secret in Paris auf. Bruno Mars ziert außerdem das Cover der heute erscheinenden US-Ausgabe des ‚Rolling Stone‘.

Fotos: Kai Z Feng, Rolling Stone