Jennifer Lawrence: Soooo verliebt mit Star-Regisseur Darren Aronofsky

Schon seit einiger Zeit gab es Gerüchte, Hollywoodstar Jennifer Lawrence (26) wäre mit ‚Black Swan’-Regisseur Darren Aronofsky (47) zusammen. Jetzt zeigten sich die beiden erstmals händchenhaltend, turtelnd und küssend in der Öffentlichkeit.

Die ‚Daily Mail’ kann dabei Bilder ihres romantischen Dinner-Dates vom Mittwoch (2. November) in New York präsentieren. Darauf wirken die beiden, die sich im Sommer am Set eines noch unbetitelten Films kennengelernt haben sollen, wie zwei verliebte Teenager. In dem Drama-Streifen des 21 Jahre älteren Regisseurs spielen anscheinend auch Stars wie Michelle Pfeiffer (58) und Javier Bardem (47) mit. Laut ‚E Online’ zeigten sich die Zwei schon am Wochenende zusammen in New York bei einem Spaziergang mit Lawrence’ Hund Pippi. Da gab es jedoch noch keine Küsse und Zärtlichkeiten aber immerhin teilten sie sich schon einmal gemeinsam einen Lolli.

Die neuen verliebten Fotos scheinen die Gerüchte um eine Romanze zwischen ihnen zu bestätigen, wobei sich das Paar selbst noch nicht dazu geäußert hat. Jennifer Lawrence war zuvor angeblich mit Coldplay-Sänger Chris Martin (39) zusammen, nachdem dieser sich von Ex-Gattin Gwyneth Paltrow (44) getrennt hatte. Darren Aronofsky führte von 2002 bis 2010 eine Beziehung mit Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz (46). Mit dieser war er auch verlobt und hat einen gemeinsamen, zehnjährigen Sohn. (CS)

