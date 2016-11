Sarah und Pietro Lombardi: Trennungs-TV-Special kommt

Freitag, 04. November 2016, 9:12 Uhr

Der letzte Monat erwies sich bei Sarah und Pietro Lombardi als äußerst turbulent. Erst gab es Fremdgeh-Gerüchte, dann die Trennung. Gibt es jetzt schon das TV-Comeback der beiden?

Es sind erst zwei Wochen vergangen, seit sich das ehemalige Traumpaar offiziell getrennt hat. Erst wenige Tage zuvor hatte sich das Gerücht erhärtet, dass die 24-jährige Sängerin ihren gleichaltrigen Ehemann mit ihrem Ex-Freund Michal betrügen würde. Doch nun sollen die beiden ehemaligen ‚DSDS‘-Finalisten wieder in Köln zusammen wohnen. Laut ‚Bild‘-Zeitung haben ihre eigenen Fans nun Bilder veröffentlicht, auf denen sich Sarah und Pietro anscheinend in derselben Wohnung befinden.

Kurz darauf berichtete der ‚Express‘ sogar, dass sich die beiden mitten in den Dreharbeiten eines Trennungs-Spezials befinden würden und deshalb extra eine Wohnung gemietet hätten.





Dem Kölner Boulevardblatt zufolge will eine Nachbarin die beiden Ex-Turteltauben sogar gemeinsam lachend auf der Straße gesehen haben, als sie von einem Kamerateam begleitet wurden. Die ‚Bild‘-Zeitung will allerdings wissen, dass es bei den jungen Eltern definitiv kein Liebes-Comeback geben wird und sie nur wegen ihres gemeinsamen Sohnes Alessio zusammen Zeit verbrächten. Auch ein Sender-Insider habe gegenüber dem Blatt dementiert: „Eine Trennungs-Soap ist nicht geplant.“ Trotz alledem stehen beide aktuell vor der Kamera – wofür ist jedoch unklar. Sarahs Dreharbeiten sollen sogar in ihrer Zweitwohnung in Köln stattfinden, in der sie seit der Trennung lebt. (Bang)

Foto: AEDT/WENN.com