Kelly Family: Reunion-Show - Tickets ab heute

Samstag, 05. November 2016, 9:14 Uhr

Die Kelly Family meldet sich nach einer Auszeit von 18 Jahren auf der Bühne zurück. Das verkündete die einspurige Band au.a. auf ihrer Website.

Angelo Kelly bestätigte ein Konzert am am 19. Mai 2017 in der Dortmunder Westfalenhalle am Freitagabend auch in der NDR-Talk-Show. Vorverkaufsstart ist heute 10.00 Uhr, exklusiv auf Eventim.de.

Patricia, Joey, Kathy, Jimmy, John und Angelo Kelly sowie „Special Guest“ und Gründungsmitglied Paul Kelly werden mit ihren größten Hits, diesem besonderen Kelly-Feeling und einer aufregenden Liveshow das Publikum begeistern. „Es wird eines der legendärsten Kelly Family Konzerte aller Zeiten“, heißt es in der Mitteilung. Von Michael „Paddy“ Patrick Kelly und auch der Schlager singenden Maite ist bislang allerdings nicht die Rede.

Die Kellys kehren dorthin zurück, wo alles begann – in die Dortmunder Westfalenhalle. 1994 buchten die damaligen Straßenmusiker die Halle noch auf eigenes Risiko und gaben eines der emotionalsten und mitreißendsten Konzerte, die dort je stattfanden. Und zwar vor 17.000 Menschen. Ausverkauft! Ein Jahr später füllten sie dieselbe Halle sogar neun Mal. Ein Rekord! Kathy sagte dazu: „Als wir 1994 vor 17.000 Menschen in der Westfalenhalle standen, da wussten wir: ‚Jetzt haben wir es geschafft!‘ All die Jahre, die wir auf den Straßen dieser Welt gespielt und in denen wir nicht aufgegeben hatten, zahlten sich endlich aus.“

Angelo ergänzte: „2014 wurde uns allen bewusst, dass es bereits 20 Jahre her war, dass wir das erste Mal in der Westfalenhalle gespielt hatten. Wir fingen an, intensiv darüber zu reden, ob wir nicht einmal wieder zusammen auf der Bühne stehen wollen, um all das, was wir als Familie damals geschafft haben, gemeinsam mit unseren Fans noch einmal zu feiern. Dann natürlich in der Dortmunder Westfalenhalle. Denn diese Location bedeutet uns allen sehr viel. Das Konzert soll ein großes Familientreffen werden. Schließlich sind für uns die Fans auch Teil unserer erweiterten Familie. Wir freuen uns sehr darauf, ganz viele bekannte und auch neue Gesichter zu sehen, mit denen wir gemeinsam einen unvergesslichen Abend erleben werden.“

Foto: WENN.com