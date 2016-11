"The Current War": Shootingstar Tom Holland ist dabei

Samstag, 05. November 2016, 14:50 Uhr

Der hochkarätige Cast des Films über die Erfinder Edison und Westinghouse wird immer besser. Jetzt wurden auch noch weitere große Stars für den Streifen bestätigt.

Nachdem noch im letzten Monat darüber verhandelt wurde, ob ‚X-Men‘-Star Nicholas Hoult als Erfinder Nikolas Tesla bei ‚The Current War‘ mitspielen soll, ist nun klar, dass der Schauspieler dabei ist. Am Set wird neben ihm nicht nur Benedict Cumberbatch stehen, sondern auch Michael Shannon und viele weitere Stars.

Auch ‚Spider-Man‘-Star Tom Holland wird nun neben ‚Doctor Strange‘-Star Cumberbatch spielen. Holland soll Samuel Insull verkörpern, die rechte Hand von Edison. In der Geschichte, die in den späten 1880er Jahren spielt, geht es um den Konkurrenzkampf zwischen Thomas Edison und George Westinghouse, die die Elektrizität lieferbar machen wollen. Edison möchte dies durch Gleichstrom, Westinghouse hingegen durch Wechselstrom möglich machen. Tesla wird deshalb in dem Film erscheinen, da er im Jahre 1884 nah Amerika kam, um mit Edison zusammenzuarbeiten, bevor diese irgendwann getrennte Wege gingen. Seine Patente verkaufte er später jedoch an Edisons größten Konkurrenten Westinghouse.

Das Drehbuch, dass 2011 auf der Liste der besten unveröffentlichten Stücke Hollywoods stand, wurde von Michael Mitnick geschrieben. Katherine Waterston, die bereits für J. K. Rowlings ‚Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind‘ vor der Kamera stand, spielt Marguerite Erskine, die Frau von Westinghouse. Wie ‚Deadline‘ berichtet soll womöglich auch Sienna Miller mit an Bord kommen. Ihre Rolle sei jedoch noch ungewiss. Entscheiden müssen sich die Verantwortlichen des Films jetzt aber schnell, da die Dreharbeiten schon Anfang Dezember 2016 starten.

