Victoria's Secret: Josephine Skriver trägt kiloschweren BH

Samstag, 05. November 2016, 9:43 Uhr

Josephine Skriver darf bei der diesjährigen ‚Victoria’s Secret‘-Show den Swarovski-BH tragen. Das ist zwar nicht der teuerste Büstenhalter der Show, allerdings nicht minder prestigeträchtig.

Das Schmucklabel ist seit 14 Jahren als Ausstatter der großen Wäsche-Schau präsent und hüllt die Engel in funkelnde Entwürfe. In diesem Jahr findet die Show in Paris statt, Skrivers Outfit wird aus 450 000 Swarovski-Kristallen bestehen. Die Fransenärmel sollen angeblich laut deutscher ‚Vogue‘ mehrere Kilo schwer sein. Im Interview mit ‚WWD‘ erklärte Skriver lachend: „Ich sollte das Outfit im Fitnessstudio tragen.“

Brian Atwood setzte sich an die Overknee-Boots des Models, die ganze 1630 Steinchen aufweisen sollen und wohl nicht weniger schwer sind. Sechs Themen wird es in diesem Jahr für die Engel geben: ‚The Road Ahead‘, ‚Dark Angel‘, ‚Secret Angel‘, ‚Pink Nation‘, ‚Mountain Romance‘ und ‚Bright Night Angel‘.

Lady Gaga wird den Mädels mit ihrer Musik einheizen, am 5. Dezember wird die Aufzeichnung der Show im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Jasmine Tookes hat das große Los gezogen und wird den 2,7 Millionen Euro teuren Smaragd-BH tragen, der als ‚Fantasy-Bra‘ das Prunkstück der Kollektion ist.

Foto: WENN.com