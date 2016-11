Was macht Cristiano Ronaldo halbnackt im Blumenbeet?

Samstag, 05. November 2016, 23:46 Uhr

Cristiano Ronaldo, Weltfußballer des Jahres und selbstverliebter Gockel bei Real Madrid, überraschte mal wieder mit einem neuen Foto bei Instagram.

Der 31-Jährige Vater eines sechsjährigen Sohnes ist auf einem Foto in einem Blumenbeet schlafend zu sehen, nebst dem obligatorischen Waschbrettbauch, einer Schlüpfer aus seiner Unterwäsche-Kollektion ‚CR7 Underwear‘ und einem Kissen unterm Allerwertesten, damit die Unterwäsche nicht am Gras abfärbt. Über eine Million Mal wurde das Foto, womöglich ein sogenanntes Outtake von einem Fotoshooting innerhalb eines Tages geliked, dass er am Freitagvormittag gepostet hatte.

Ein von Cristiano Ronaldo (@cristiano) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 12:50 Uhr

Dennoch rätseln viele seiner Fans und Teile der Presse mit aufregenden Headlines wie „Sorge um Fußballstar“: Was will uns der Meister damit sagen? Die Kommentare reichen von „unglaublich lächerlich“ bis zu „Du bist superschwul“.

Noch mehr seiner Instagram-Posingfotos aus der Kategorie „Superschwul“ und aus der letzten Woche – siehe unten! (PV)

Ein von Cristiano Ronaldo (@cristiano) gepostetes Foto am 28. Okt 2016 um 8:51 Uhr

Ein von Cristiano Ronaldo (@cristiano) gepostetes Foto am 19. Okt 2016 um 11:13 Uhr

Foto: Instagram