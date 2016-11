Blac Chyna: Kaiserschnitt mit drei Betten

Sonntag, 06. November 2016, 13:45 Uhr

Blac Chyna wird ihre Tochter in demselben Krankenhaus wie Kim und Kourtney Kardashian zur Welt bringen. Die 28-Jährige hat sich bereits für einen Kaiserschnitt im ‚Cedars-Sinai Medical Center‘ in Los Angeles angemeldet.

Und dieses kann sich sehen lassen: Laut ‚TMZ‘ verfügt die Entbindungs-Suite des Models über drei Betten, zwei Badezimmer und einem Lounge-Bereich. Stellt sich nur die Frage, wofür die Hochschwangere all das bei der Geburt benötigt. Wahrscheinlich geht es der Reality-Darstellerin wohl aber vielmehr um die Show. Schließlich soll sie bei der Entbindung nicht alleine sein, sondern von einem Kamerateam begleitet werden. Dieses wird angeblich von der ersten Wehe bis zur endgültigen Geburt alles live vor Ort dokumentieren.

Ausgestrahlt wird das Ganze dann wohl in einem Baby-Special in der Sendung ‚Rob & Chyna‘. An dem Sonderformat soll das Promi-Pärchen „hunderttausende Dollar“ scheffeln. Auch anschließende Events wie die Babyparty und die Tage nach der Geburt sollen gefilmt werden. Damit befindet sich Chyna in bester Gesellschaft: Auch Kourtney Kardashian, die ältere Schwester ihres Partners Rob, wurde bei der Entbindung ihrer Kinder Mason (6) und Penelope (4) gefilmt. Das Ergebnis konnten Fans dann in ‚Keeping Up With The Kardashians‘ im Fernsehen „bewundern“.

Foto: 3rd Eye/WENN.COM