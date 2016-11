Internet-Star Mike Singer: Vorbote fürs erste Album

Sonntag, 06. November 2016, 19:37 Uhr

Über 1 Millionen Follower auf Instagram, mehr als 330.000 Facebook-Fans und 300.000 YouTube-Abonnenten. Sein Name: Mike Singer. Zweifelsohne gehört der 16-jährige Musiker zu den einflussreichsten und reichweitenstärksten Social Media Influencern Deutschlands.

Bereits seit Jahren begeistert er seine treue und stetig wachsende Anhängerschaft, die sich liebevoll „Mikinators“ nennen, mit seiner Musik. Mit 13 startete er seine Musikkarriere, mit 16 hat er einen Major-Plattendeal bei Warner Music in der Tasche, das nächstes Jahr erscheinende Album „Karma“ im Gepäck sowie eine Headliner-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz am Start.

Sobald sein Name erklingt, schmelzen die Mädchenherzen hierzulande dahin. Unfassbar, was erst passiert, wenn Mike live und in Farbe auf seine Fanbase trifft: Ohnmachtsanfälle, Tränenausbrüche und ein Kreisch-Dezibel-Pegel, den zuletzt Bands wie Take That, Backstreet Boys oder *N Sync in den 90ern erreichten.

Als Mike kurz vor der Veröffentlichung seiner Single „Karma“ für drei Tage seine Social Media Accounts plötzlich offline nahm, drehten die Fans komplett durch. Tausende Kommentare und Postings geisterten durchs Netz mit nur einer einzigen Frage: Was ist mit Mike passiert? Das beweist einmal mehr, wie präsent die Anhängerschaft des Musikers ist.

In den letzten drei Jahren ist Mike Singer, der bei „The Voice Kids“ antrat, zu einem erwachsenen Musiker gereift, der mit coolen Beats, prägnanten Songtexten und einer lässigen Performance jede Bühne zum Beben bringt. Das Justin-Bieber-Image war gestern. Nachdem seine 2015 erschienene Single „Nur mit dir“ auf YouTube über 3 Millionen Mal geklickt wurde, ist die Zeit reif für einen Nachfolger: Mit „Karma“ legte Mike nun ersten Track aus seinem gleichnamigen Album nach.

Der Song handelt von einer gescheiterten Beziehung, einer einseitigen Liebe, die vom Partner nicht entsprechend erwidert wurde. Kennt man schon? Diese Aussage sollte man nicht zu früh treffen, bevor man „Karma“ einmal gehört hat.

Der eindringliche Beat und der Text setzen ein eindeutiges Zeichen: „Du wolltest so leben, wolltest immer mehr, ohne jede Rücksicht, sag‘ fühlst du diesen Schmerz?“ Mit „Karma“ beweist Mike Singer eindrucksvoll, dass er sich musikalisch auf ein ganz neues Level begibt. Und das ist erst der Anfang seiner musikalischen Reise…

Das Album folgt am 24. Februar 2017 über Warner Music.

Fotos: Alejandro Ibara